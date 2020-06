Chlapec zmizel na stejném místě jako Maddie. Hledají ho už 24 let!

Na možné nové souvislosti upozornil německý zpravodajský portál Bild. Ten píše, že tehdy šestiletý René Hasee zmizel beze stopy v roce 1996, tedy 11 let před tím, než se slehla zem i po tříleté Maddie.

Obě děti se ztratily v Portugalsku a nedaleko od sebe, i když s velkým časovým odstupem. "Policie nyní vyšetřuje stopy, že za zmizení René Haseeho by mohl být také zodpovědný Christian B. Chlapcův otec Andreas řekl, že doufal, že si brzy bude jistý osudem svého syna. Nemyslí si však, že René je stále naživu," uvádí Bild.

Portál připomíná, že Christian B. žil v oblasti Algarve v Portugalsku, odkud se obě děti ztratily, v letech 1995 až 2007. Nyní sedí sexuální delikvent ve vězení za trestnou činnost spojenou s drogami.

