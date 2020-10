ČHMÚ varuje před sněhem i povodněmi! Platí nejvyšší stupeň nebezpečí

Povodňová bdělost platí od pondělních 12:30 až do úterních devíti hodin večer. V částech Zlínského kraje dokonce platí do odvolání. Od pondělní půlnoci do úterních 18 hodin platí výstraha před sněhem a varování před silným deštěm až do středeční půlnoci.

"Hrozí vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů, možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Vyvarujte se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku," radí meteorologové.

Žlutý, nízký stupeň nebezpečí povodní, platí ve Zlínském kraji (Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín) od pondělí 12:30 do odvolání.

Od pondělních 12:30 do úterních devíti hodin večer platí žlutý, nízký stupeň nebezpečí v těchto krajích a jejich částech:

Pardubický kraj (Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová)

Olomoucký kraj (Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh)

Zlínský kraj (Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín)

Moravskoslezský kraj (celý)

Jihomoravský kraj (Veselí nad Moravou)

Odborníci počítají s možným vzestupem hladin řek. "Vzhledem k nasycení území a předpokládaným srážkám bude docházet k překročení 1. stupně povodňové aktivity, na menších tocích nelze vyloučit ojediněle překročení 2. SPA," upozorňují.

Mapa povodňové bdělosti:



Vysoký, tedy oranžový stupeň nebezpečí před vydatným deštěm platí od úterních 18 hodin do středečního poledne. Týká se těchto krajů a jejich částí:

Královéhradecký kraj (Dobruška, Rychnov nad Kněžnou), Pardubický kraj (Králíky, Žamberk)

Olomoucký kraj (Jeseník, Šumperk)

Moravskoslezský kraj (Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Jablunkov, Krnov, Rýmařov, Třinec)

Až do čtvrteční půlnoci tato výstraha platí pro:

Ústecký kraj (Rumburk, Varnsdorf), Liberecký kraj (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod)

Královéhradecký kraj (Broumov, Náchod, Nové Město nad Metují, Trutnov, Vrchlabí)

Varování před vydatným deštěm platí od pondělní půlnoci až do úterního poledne. ČHMÚ vyhlásil žlutý, tedy mírný stupeň nebezpečí. Platí pro tyto kraje a jejich části:

Jihomoravský kraj (Blansko, Boskovice, Bučovice, Kyjov, Slavkov u Brna, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov)

Olomoucký kraj (Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov, Zábřeh)

Zlínský kraj (celý)

Moravskoslezský kraj (Bílovec, Bohumín, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov)

Mapa výstrahy před silným deštěm:

Před deštěm od pondělích 18 hodin až do čtvrteční půlnoci varují meteorologové v těchto krajích a jejich částech:

Středočeský kraj (Čáslav, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady, Vlašim)

Jihočeský kraj (Dačice, Jindřichův Hradec)

Ústecký kraj (Děčín, Chomutov, Kadaň, Litvínov, Teplice, Ústí nad Labem)

Liberecký kraj (Liberec, Nový Bor)

Královéhradecký kraj (Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, Nový Bydžov)

Pardubický kraj (Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto)

Kraj Vysočina

Mapa výstrahy před sněhem:

Před novým sněhem , kterého podle meteorologů může v polohách nad 800 m za 24 hodin napadnout až 30 cm, platí výstraha od úterní půlnoci až do středečního poledne . Vyhlášený je žlutý, tedy nízký stupeň nebezpečí. Platí pro tyto kraje a jejich části:

Pardubický kraj (Králíky, Lanškroun, Žamberk), Olomoucký kraj (Jeseník, Šumperk)

Moravskoslezský kraj (Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Krnov, Rýmařov, Třinec)

Výstraha před sněhem od pondělních 18 hodin do úterních šesti odpoledne platí pro:

Karlovarský kraj (Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov)

Ústecký kraj (Chomutov, Kadaň, Litvínov, Teplice)

Liberecký kraj (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Železný Brod)

Královéhradecký kraj (Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí)

"Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomeňte na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku," varují odborníci.