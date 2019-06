Chorvati zuří! Český autobus popojížděl po plážové promenádě

Velký rozruch vyvolalo v chorvatském Splitu video s českým autobusem společnosti RegioJet. Ten turisté natočili, jak jede po přímořské promenádě. Na obou koncích promenády je přitom značka pěší zóna. Nešlo ale o lenost českých turistů, kteří by se nechali zavézt až téměř do moře, ale o prázdný autobus, který projížděl na parkoviště.

Video se objevilo na facebookové stránce Denní dávka splitského nepořádku. Žlutý autobus s logy českého dopravce RegioJet projel po promenádě papeže Jana Pavla II. Podle map je ale do úseku, ve kterém autobus natočili, vjezd zakázán a promenáda je označena jako pěší zóna.

Autobusu měli na konci zvednout závoru zaměstnanci přilehlé restaurace Cox. Na nešvar upozornil slovenský web Topky.sk. "Nás by hned policie pokutovala, ale Češi můžou?" rozčilují se v diskuzi Chorvati.

Že jde skutečně o autobus RegioJetu, potvrdil pro TN.cz mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Na začátku ulice má společnost domluvené ubytování pro řidiče, kteří ráno do Chorvatska dojedou a večer se po předepsaném odpočinku vrací zpátky. Tam mají autobusy i parkovat.

"Autobus po příjezdu do Splitu a vyložení cestujících byl na cestě právě na toto hotelové parkoviště, kam se ale napoprvé bohužel nepodařilo zajet. Autobus vjel dál do ulice a následně již nebylo možné se s dlouhým autobusem na této komunikaci otočit a vrátit se, aniž by došlo k zablokování provozu nebo poškození stojících vozidel. Proto v tu chvíli řidiči jako nejschůdnější řešení situace zvolili možnost projet po pobřežní komunikaci dál a vrátit se takto na hlavní silnici," popsal Ondrůj.

Společnost se za situaci omluvila. "Jsme si samozřejmě vědomi, že se jednalo o porušení dopravních předpisů, ke kterému nemůže docházet - i když je třeba řešit nestandardní provozní situaci. Nebyl to úmysl, přesto se za tento postup řidičů jménem společnosti RegioJet velmi omlouváme," dodal Ondrůj.

Lidé si stěžují nejen na chování českého řidiče autobusu, ale také na chování řidiče dodávky, který na pěší zónu vjel opakovaně, aby odtamtud spouštěl do moře člun.