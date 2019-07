Jih Evropy bičují silné bouřky! Kdy se počasí u Jadranu zlepší?

V posledních dnech si v Chorvatsku lidé krásné počasí moc neužívají. Split, Zadar nebo Rijeku zasáhly silné bouřky. Popadané stromy zranily několik lidí a poničily auta, déšť zase zaplavil sklepy i ulice. Některé obce byly bez proudu.

Chorvatský meteorologický ústav vydal výstrahu před bouřkami na úterý pro Split, Rijeku, Knin a Gospić. Nejhorší situace měla být dopoledne, kdy byly srážky četnější a postupně se k nim přidají i bouřky, které by měly ustat až k večeru. Mírnější výstraha platí pro Dubrovník a Záhřeb. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 °C.

Podobné to bude i ve středu. Bouřky by měly být nejhorší ve Splitu a v Kninu, kde meteorologové varují i před vydatným deštěm. Dalmácii a Istrii zasáhne silný vítr, výstraha platí až do půlnoci. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat na 25 °C.

Kroupy ničily auto v Chorvatsku

Pokud se chystáte do Chorvatska až ve čtvrtek, můžete se radovat. Špatné počasí vystřídají tropické teploty a bude převážně slunečno. Toto počasí by mělo vydržet i v dalších dnech. Nejčastěji bude mezi 28 až 31 °C. Příjemné bude také plavání v moři, které má až 27 stupňů.

S vydatnými dešti i bouřkami se potýká také Itálie. Nejhorší situace byla v Benátsku a v Lombardii. Na některých místech padaly i kroupy o průměru osm centimetrů a poničily auta a střechy, informoval portál meteogiornale.it.

V ulicích se opět valila voda a popadaly i stromy. Podle Accuweather Itálii čekají v úterý odpoledne a večer silné bouřky. Výstraha například platí pro Benátky, Neapol nebo Boloňu.

Silný vítr v pondělí udeřil v Benátkách

Kvůli počasí měla problémy obrovská výletní loď Costa Deliziosa, která v neděli málem narazila do mola v Benátkách nedaleko náměstí svatého Marka. Podle společnosti Costa Crociere, která loď vlastní, bouře přišla nečekaně. Kapitán naštěstí manévr zvládl a pokračoval do plánovaného cíle.

Výletní loď těsně minula molo v Benátkách

Od středy se počasí opět vyjasní a vydržet by mělo až do soboty, kdy se opět vrátí déšť i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 25 do 28 °C. Po víkendu si pak lidé budou moci užít krásný prosluněný týden s teplotami kolem 30 °C.

Přívalové deště se přehnaly také přes severní Španělsko. Nejhůře dopadla oblast Navarre, kde voda zaplavila ulice, nákupní centra i domy. Deště si vyžádaly i jednu oběť. Muž se utopil ve svém autě poté, co ho strhl proud vody.

Ve městě Tafalla ve Španělsku voda brala vše, co jí přišlo do cesty

Bouřky by se měly dostat do Španělska v úterý, a to na severu a východě země. Poté se počasí znovu zlepší a v dalších dnech bude převážně polojasno až jasno, nejvyšší teploty dosáhnou až 29 °C, uvedl Accuweather.