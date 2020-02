Chybí dítě často ve škole? Sáhneme rodičům na dávky, hrozí Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) prosazuje novelu zákona, který by zpřísnil podmínky pro vyplácení příspěvků na bydlení. Například rodičům, jejichž děti mají ve škole sto a více zameškaných hodin za pololetí, by se dávky snížily. Návrh se ale nelíbí ani opozici, ani koaličním partnerům.

Novela zákona, která se projednává už několik týdnů, by znamenala sjednocení dvou dávek – příspěvku na bydlení a doplňku na bydlení v rámci pomoci v hmotné nouzi – pouze do jedné. Existoval by tak už pouze přídavek na bydlení, čímž by se podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zjednodušil systém dávek. Nový zákon by měl rovněž zabránit zneužívání dávek.

"Změny jsou zaměřeny také na motivaci lidí, kteří mohou být aktivní, aby pro ně bylo výhodnější pracovat, než jen pobírat dávky. V případě určitých skupin je třeba posilovat vědomí, je pracovat je normální," uvedlo ministerstvo.

Součástí je i kontroverzní opatření, v rámci kterého bude nárok na dávku záviset na tom, zda děti dodržují povinnou předškolní a školní docházku. "Zamešká-li dítě při plnění povinného předškolního vzdělávání nebo povinné školní docházky více než sto hodin za pololetí, budou rodiče muset doložit, že je absence ze zdravotních důvodů," napsal resort.

"Pokud tak neučiní, bude s rodiči nadále počítáno v nákladech na bydlení a dojde ke snížení dávky po dobu půl roku. Ukončené základní vzdělání znamená předpoklad pro uplatnění na trhu práce a v životě," dodal resort. Sama ministryně práce Jana Maláčová připouští, že návrh na změnu dávek není systémový, přesto na něm trvá. Žádný další návrh na stole zatím totiž není.

Zákon chce Maláčová předložit ve Sněmovně. Zatím však naráží na odmítavý postoj i ve vládě. Ministerstvo školství, kterého se zákon úzce dotýká, s takovou podobou novely nesouhlasí. "Návrh MPSV, aby byly dávky na bydlení odebírány rodičům, jejichž děti mají dlouhodobou absenci, nepovažujeme za šťastný," sdělila TN.cz mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

"Návrh například vůbec neupřesňuje, zda má být absence omluvená či neomluvená. Navíc dle dostupných analýz – například od České školní inspekce – má kvalita bydlení vliv na úspěšnost dětí ve škole," vysvětluje Lednová.

"Další zhoršení bytové situace by tak vedlo k ohrožení procesu vzdělávání. Ministerstvo školství by uvítalo takové řešení, kdy by sankce rodičů nedopadaly na dítě a nezhoršovaly by tak dále jeho šanci na kvalitní vzdělávání," dodala.

O návrhu se už dříve negativně vyjádřila i část opozice. Například poslankyně za Piráty Olga Richterová nazvala novelu zákona "příšerností". Podmínka, aby dítě nezameškalo ve škole 100 hodin, je podle ní "ilustrací nedomyšlenosti." A nepomáhá tomu ani pojistka omluvenky od lékaře.

"Kdo má děti, ten ví, že stačí pár nachlazení, jedna angína, v zimě chřipka a je to tam. Nově teď třeba ovdovělé mamince, která sice pracuje, ale sama nezvládá poplatit všechny složenky a je na příspěvku na bydlení závislá, hrozí, že pokud jí lékař potvrzení nevypíše nebo nebude mít na razítko, tak o dávku přijde. Co víc, bude muset s dítětem běhat k lékaři s každou rýmou," kritizuje návrh Richterová.

Podle KDU-ČSL by měl stát daňově podpořit pracující rodiče, nikoliv trestat děti. Těm by současný návrh ministryně Maláčové ublížil nejvíc, tvrdí lidovci.