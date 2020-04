Co udělá Covid-19 s cenami? Zlevní auta a nájem, prudce zdraží zelenina

Už nyní je jasné, že pandemie koronaviru zasáhne ekonomiku a ovlivní ji na několik let. U některého zboží a služeb musíme počítat s prudkým zdražením, jinde bude ceny držet na stávající či nižší úrovni slabší poptávka způsobená tím, že lidé budou mít hlouběji do kapsy. Co v příštích týdnech má podražit a co naopak ne, prozradil ekonom Lukáš Kovanda.

Podle Kovandy hrozí poměrně výrazné zdražení u ovoce a zeleniny. A přijít by mělo už velmi brzy. Epidemie totiž propukla nejhůře v zemích, které jsou předními vývozci ovoce a zeleniny – ve Španělsku a v Itálii.

"To doléhá na tamní zemědělství, zhoršuje nejen možnosti sklizně a zemědělský výnos, ale také exportní možnosti. Do zemí nemohou přijet zahraniční pracovníci, třeba z východní Evropy nebo ze severní Afriky, kteří jinak běžně zajišťují podstatnou část sklizně," prozradil Kovanda. Některé druhy zeleniny a ovoce by tak na českém trhu nakonec ani nemusely být dostupné.

Celkově ale ceny potravin podle Kovandy dramaticky zdražovat nebudou. Naopak v březnu světové ceny potravin poklesly nejvýrazněji za téměř pět let. To zmírní tlak na zdražování, nebo naopak potraviny i zlevní.

"To se může týkat třeba mléčných produktů nebo i vepřového, které v posledním roce znatelně podražilo. Lidé se zkrátka pro příští měsíce nemusí bát toho, že potraviny budou příliš drahé. Co hůř, musí se obávat toho, zda na ně vůbec budou mít, a to i když nebudou drahé," upozornil Kovanda na obavu ekonomů z masového propouštění.

Zdražovat budou letos alkohol a cigarety. Růst cen ale nesouvisí ani tak s pandemií, jako s tím, že vláda u nich zvýšila spotřební daň. Alkohol bude zdražovat postupně s tím, jak prodejci doprodají zásoby, které pořídili ještě s nižší spotřební daní.

U drogistického zboží ekonom předpokládá, že Češi přejdou na levnější značky. To je problém hlavně pro prodejce, protože na těch dražších mají vyšší marži. "Výrazné zdražování se konat nebude, zlevnit mohou některé dražší značky, které se za současné situace stanou obtížněji prodejné," myslí si Kovanda. Změny cen vzhledem k silné regulaci nepředpokládá u léků.

Růst by měly i ceny spotřební i bílé elektroniky a to kvůli tomu, že koruna oslabila vůči dolaru. Podle Kovandy ale budou muset prodejci změnu kurzu promítnout do marží. Nákup elektroniky se totiž až na nejnutnější případy dá odložit, což mnozí udělají z obav o to, jak se bude vyvíjet jejich ekonomická situace.

Odložit se dá i nákup nového auta, a je to právě jedna z prvních věcí, kterou si lidé odpustí, když přijdou o zaměstnání. Prodejci jsou podle Kovandy v kolapsovém stavu a budou muset výrazně vozy zlevnit, jinak neprodají nic. Češi totiž již vozy stihli vyměnit, případně mají zachovalé ojetiny, s nimiž jsou spokojení. Vláda by poptávku mohla nastartovat šrotovným.

Do aut budeme tankovat paliva, jejichž cena se bude pohybovat okolo 25 korun za litr. Ropa se propadla na úroveň, na jaké byla v roce 1999. Krach ale hrozí menším provozovatelům čerpacích stanic.

Co naopak odložit nejde ani v době krize, je placení nájmu. Pro všechny, kteří žijí v nájemním bydlení, má ale ekonom Kovanda dobrou zprávu. Nájmy by mohly klesnout i o desítky procent. To je vidět už v Praze, kde zkolaboval trh s krátkodobými pronájmy. Největší zlevnění by mělo přijít ve velkých městech.

Nastartovat domácí cestovní ruch by mohly být rekreační poukázky, které vláda chystá. "Poukázky by mohly spočívat v tom, že zaměstnanec zaplatí třeba jen polovinu ceny zájezdu. Zbytek by doplácel zaměstnavatel, jenž by si pak odpovídajícím způsobem ponížil daňový základ. Ve finále to tedy bude opět daňový poplatník, kdo bude řadě zaměstnanců zřejmě už letos v létě platit podstatnou část dovolené,“ dodal Kovanda.

Špatnou zprávu má ale pro ty, kteří si spoří v bankách. Už nyní mizerné úročení vkladů se rozhodně nezlepší. Banky budou řešit spíš nesplácení úvěrů a hypoték a rozhodně nebudou zvyšovat úroky u spořících účtů, naopak spíš je sníží.