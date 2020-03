Covid-19 není jako chřipka. Uznávaný expert vysvětlil, proč se tak rychle šíří

I americký prezident Donald Trump ještě nedávno láteřil, že chřipka zabije víc lidí než koronavirus a nic se kvůli ní neomezuje, nezavírá a život běží dál, připomíná portál HuffPost.

Jenže renomovaný britský expert vysvětluje, že na první pohled malé rozdíly mezi oběma nemocemi mohou mít v praxi dalekosáhlý vliv na šíření infekce.

Profesor Hugh Montgomery, který na University College London vede oddělení intenzivní péče a medicíny, na jednoduché rovnici demonstruje, jak rychle se Covid-19 šíří a proč je tak důležité nemoc co nejrychleji zastavit.

"Když chytím obyčejnou chřipku, tak v průměru nakazím 1,3 až 1,4 člověka, pokud by takové dělení bylo vůbec možné. Když se takhle chřipka předá desetkrát, tak já budu zodpovědný za 14 nakažených chřipkou," vysvětluje Montgomery.

Koronavirus je podle něj ale mnohem nakažlivější. "Takže ho každý dál předá třem lidem. To nezní jako moc velký rozdíl. Ale když to každý z těch tří předá dalším třem, tak po deseti "kolech" budu zodpovědný za nakažení 59 tisíc lidí," šokuje profesor z renomované britské univerzity.

Kompletní prohlášení Hugha Montgomeryho (v angličtině s titulky):

If you are irresponsible enough to think that you dont mind if you get the flu, remember its not about you - its about everybody else.



Intensive care specialist Professor Hugh Montgomery explains why this coronavirus is different from the ordinary flu. pic.twitter.com/h9sQorHQUv