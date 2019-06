ČSA chtěly doplatit letenky, pak let zrušily! Připravily děti o soutěž

Skupina 150 dětí nejspíš neodletí na mezinárodní baletní soutěž do portugalského Porta. Letenky měly rezervované 3 měsíce dopředu, teď jim ale letecká společnost ČSA zrušila let. Malí nadějní umělci v tuto chvíli nevědí, jak se na místo dostanou, a hrozí, že na soutěž vůbec neodjedou.

Více než 150 dětí se celý rok těšilo na mezinárodní taneční soutěž v Portugalsku na konci června. Dovolenou si vzali i mnozí rodiče, aby mohli ratolesti doprovodit. Společnost ČSA ale zrušila lety.

"Zrušili nám lety dětí na nejvyšší baletní světovou soutěž amatérů, to znamená DVC Portugalsko," popsala Božena Vaverková z taneční školy.

"Skoro jsem se rozbrečela. Do té doby to byl úplně skvělej den a pak najednou bum a všechno se to zvoralo," uvedla jedna z tanečnic. "Hodně jsem se tam těšila, a když mi to mamka řekla, tak jsem byla hodně zklamaná," dodala druhá. "To se stane jednou za život, že vás vyberou," smutní další.

Skupina se skládá z pěti tanečních škol z celé republiky. Letenky pro všechny děti vyšly na téměř milion korun. Skupina ještě před několika dny hradila doplatek 300 tisíc korun. V pátek ale organizátoři zjistili od jiného přepravce, že ČSA lety do Porta od poloviny června zrušila.

"Letecká společnost trvala minulý týden na tom, že musíme doplatit zbytek částky, takže my jsme ve středu posílali asi 320 tisíc na účet ČSA a oni v pátek ty lety zrušili. Samozřejmě to museli vědět, že to budou rušit," myslí si Romana Petkovská z další taneční školy.

Letecká společnost nabídla místo zrušeného Porta let do Madridu. Jak přepravit 150 dětí zbývajících 560 km, to už nenavrhla. Tanečníkům na původní lety navazovaly už zaplacené autobusy a ubytování v Portu.

Letecká společnost musí dát podle přepravních podmínek cestujícím vědět o zrušení letu nejpozději 14 dní před odletem. To splněno bylo. "O zrušení letu informujeme ihned, klient je informován u prodejce letenky. Pro klienty funguje kontaktní centrum. Tuto destinaci nemůžeme nabídnout, protože lety byly zrušeny," uvedly ČSA.

Tanečníci chtějí řešit kompenzace a některé taneční skupiny se rozhodly, že se soutěže nezúčastní. O možnost přivézt medaile z mistrovství zřejmě přijdou.