Další rána pro divadelní a filmový svět. Zemřel herec Vladimír Marek

V nedožitých sedmdesáti letech zemřel muzikálový a filmový herec Vladimír Marek. Na svém facebookovém profilu to potvrdil jeho blízký kamarád, operní pěvec Radek Krejčí. Ten herce našel mrtvého v jeho bytě.

Herec Vladimír Marek by 6. srpna oslavil významné životní jubileum, bohužel se ho o pár dní nedožil.

Na Facebooku hercovo úmrtí oznámil jeho kolega a kamarád, operní pěvec Radek Krejčí. Jako první o smutné události informoval portál blesk.cz.

S Vladimírem Markem se Krejčí veřejně rozloučil a zároveň popsal, jak smutné hercovy poslední dny byly. Poslední rok života totiž prý bojoval s rakovinou.

"Vladimír byl dlouho nemocný. Ale přeci jen s námi komunikoval přes sociální sítě. Bylo to už jeho poslední spojení se světem. Od víkendu se nikomu neozýval. Tak jsem to risknul a šel po všech možných institucích... Nemocnice, přátelé, sousedi, atd. Nakonec jsem nechal otevřít byt hasiči. Bohužel už byl Vláďa mrtvý. Ať je mu let vesmírem milosrdný. Sbohem," uvedl Krejčí na svém facebookovém účtu.

Vladimír Marek účinkoval hlavně v muzikálových představeních jako Johanka z Arku, Cabaret, Kvaska nebo Excalibur. Nejdéle pobyl v královéhradeckém Divadle Drak, od roku 1991 pak měl stálé angažmá i v pražském Divadle na Zábradlí.

Marek působil také na muzikálových scénách divadel Hybernia a Ta Fantastika. Zahrál si ale například i ve filmech Svatba upírů nebo Perníková věž.