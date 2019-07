Další skandál Meghan, ochranka zakázala fanouškům focení

Vévodkyně Meghan Markle má na svém kontě další skandál. Britskou veřejnost pobouřila na Wimbledonu, kam přišla podpořit dlouholetou kamarádku Serenu Williamsovou. Její ochranka ale zakázala fanouškům pořizovat její fotografie. Jenže členům královské rodiny by právě fotografování vadit nemělo. Vždyť jen díky daňovým poplatníkům si můžou užívat veškerého komfortu.

Wimbledon je svátek všech milovníků tenisu i magnet pro společenskou smetánku. Ujít si ho tradičně nenechala ani Meghan Markle, kterou kamery pořadatelů zachytily, jak s širokým úsměvem na tváři fandí své dlouholeté kamarádce Sereně Williamsové.

O něco menší důvod k radosti ovšem měli tenisoví fanoušci. V momentě, kdy si na tribuně sportovní haly chtěli pořídit selfie s jednou z hvězd na tenisovém kurtu, nekompromisně je zastavil člen Meghaniny ochranky. To, že vévodkyni v hledáčku neměli, vůbec nehrálo roli.

"Není výjimkou, že členové ochranky doprovázející příslušníky britské královské rodiny požádají lidi, aby nepořizovali fotky a dali jim tak prostor k tomu, aby se bavili s lidmi místo toho, aby se museli zabývat telefony s fotoaparáty," vysvětlil zdroj blízký královské rodině portálu Mailonline.

Rozhořčení Britů ale na sebe nenechalo dlouho čekat. Výdaje britské královské rodiny, kam vedle nákladné rekonstrukce Harryho a Meghanina rodinného sídla spadá třeba i koupě lístku na zmíněný tenisový zápas, totiž hradí právě oni.

Větší soukromí si přitom Meghan mohla užít v královské lóži, pokud by ovšem nebyla nevhodně oblečená. "Nemohli ji pozvat do královské lóže, protože na sobě měla džíny. To ale stejně nehrálo žádnou roli, protože jediné, na čem jí opravdu záleželo, stejně bylo sledovat Serenu," sdělil člen All-England klubu.

Meghan, o jejíž návštěvě pořadatelé Wimbledonu mluví jako o noční můře, si tenisový turnaj nenechala ujít ani loni. Tehdy se ale na fanoušky tvářila o poznání mileji.