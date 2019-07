Střelba v Rychnově: Vraždu mámy si táta pečlivě plánoval, říká dcera

Vražda se stala ve čtvrtek večer v restauraci v Rychnově nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Muž a žena seděli v zadní části zařízení, když se najednou ozval výstřel, žena spadla k zemi a muž přišel do přední části restaurace se slovy: "Zabil jsem svou ženu, zavolejte policii.“ V současné době už je ve vazbě a k činu se přiznal.

"V onen osudný den se měli sejít na veřejném místě, aby probrali detaily rozvodu a došli k dohodě, aby se celá záležitost co nejméně dotkla dětí. Celá tato chladnokrevná vražda byla předem naplánovaná a nejednalo se o žádný zkrat při hádce. Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ napsala na sociální síť dcera v rozsáhlé zpovědi, kde popisuje detaily ze života rodiny.

Na otci Miloslavovi, který střílel, nenechává nit suchou. "Nelehký život jsme s ním zažívali všichni již od samého začátku, vše se ale vyhrotilo do neskutečných rozměrů hlavně v průběhu posledních 4 let, kdy doma velmi intenzivně psychicky týral svoji manželku a 3 děti. Nejenže nám sprostě nadával a byl na nás hrubý, schovával klíče od auta, takže když se v zimě dědečkovi přitížilo, musela za ním přijet maminka ve sněhu na kole, obtěžoval i mnoho dalších osob nám blízkým. Zašlo to ale až tak daleko, že mamince sypal prášky (neznámo jaké) do vína, v noci ve spánku ji napadl a sebral ji mobilní telefon a platební kartu, které jsme dodnes nenašli,“ píše na sociální síti mladá žena. (Redakce její totožnost zná, ale nebude ji uvádět.)

Situace doma se postupem času ale nelepšila, dokonce podle vyjádření dívky spíše zhoršovala. Otec o rodinu prý nejevil zájem a dělal si to, co bavilo a zajímalo hlavně jeho. "Maminka a její 3 děti v noci museli spát v zamčených pokojích, protože z něj měli strach. Nikdy nic pro rodinu opravdu neudělal. Učila se s námi maminka, hledala dovolenou maminka, vymalovala celý byt, když on si jel do kina, podnikala s námi veškeré výlety, obstarávala vše, co jsme potřebovali i víc než to i přes to, že si pak sama nemohla pořídit ani nové boty. Když jsme neměli peníze na svačinu, on si přinesl elektroniku v hodnotě stovky tisíc, neznámo odkud. Několik měsíců zpátky odletěl na 5 týdnů do Vietnamu bez jediného slova, žil si vlastním životem,“ popisuje dívka, že rodina neměla tušení, co otec vlastně dělá, kde bere peníze, ani kam je dává.

Nakonec ji ale došla trpělivost a v další vyhrocené situaci už došla na policii, měla strach o své blízké. Bohužel ani to nepomohlo situaci vyřešit. "Osobně jsem začátkem června v noci zašla pro policejní hlídku, jelikož se již situace nedala zvládat, ale vzhledem k tomu, že nedošlo k fyzickému násilí, nezmohlo se s tím vůbec nic. Nakonec jsme se rozhodli jít podat trestní oznámení za stalking a obtěžování, které bylo stále v procesu řešení a při této příležitosti jsme se i dozvěděli, že má legálně drženou zbraň, kterou jsme poté doma bohužel nenašli a bez policie bychom se o ní ani nedozvěděli. Dlouhodobě mamince vyhrožoval, že pokud od něj odejde, přijde o všechny děti a zůstane úplně sama, protože on je přece “velmi vážený novinář” a má styky úplně všude,“ pokračuje ve své zpovědi dívka.¨¨

"Byl to neskutečný manipulátor a na veřejnosti se šíleným způsobem přetvařoval, aby nabyl dojmu, že “svou rodinu” miluje a je dobrosrdečný člověk, ve skutečnosti se ale jedná o podlého psychopata. Poslední přibližně 3 týdny maminka a její 3 děti bydleli u babičky a dědy, jelikož situace byla natolik vyhrocená, o to víc, když jsme mu předali informaci, že byla podána žádost o rozvod. Jeho matka ho po celou dobu ve všem podporovala, zastávala se ho a snažila se všechny 3 děti poštvávat proti vlastní mamince. I z toho důvodu jsme ukončili veškerý kontakt i s ní,“ píše zdrcená dcera.

Případ dále vyšetřuje policie. Muž je vazbě a čelí obvinění z vražd v prvním odstavci, takže u soudu může dostat trest od 10 do 18 let. A tím, že se přiznal je na světě polehčující okolnost, ke které musí ze zákona soudce přihlédnout.

Podívejte se na reportáž o vraždě v restauraci: