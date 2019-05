Definitivní konec "uchošťourů" a brček! EU schválila úplný zákaz

Rada EU dala v úterý ráno oficiálně zelenou směrnici zakazující používání jednorázových plastů. Cílem je snížit množství plastového odpadu. Opatření se bude týkat například brček, tyčinek do uší, plastových příborů, polystyrenových obalů a dalších produktů z plastu, které lze nahradit jiným materiálem.

Přísnější pravidla budou stanovena pro ty druhy výrobků a obalů, které patří mezi deset nejčastějších odpadků znečišťujích evropské pláže.

Směrnici o omezení plastů na jedno použití navrhla Evropská komise v květnu loňského roku jako součást evropské strategie pro plasty. Členské státy budou mít dva roky na zavedení nových pravidel do svých právních předpisů.

Úterní formální přijetí nových pravidel Radou EU je posledním krokem celého procesu. Směrnice se tak definitivně stane součástí unijní legislativy.

Členské státy se navíc shodly, že je to jen první krok z mnoha. "Dohodly se, že dosáhnou do roku 2029 cíle pro sběr plastových lahví ve výši 90 %, přičemž do roku 2025 budou muset plastové lahve obsahovat alespoň 25 % recyklovaného obsahu a do roku 2030 alespoň 30 %," stálo v oficiální tiskové zprávě Rady EU.