Děsivé video: Děti si hrály u pláže. Šmíroval je velký bílý žralok

Video se v pondělí objevilo na síti YouTube na kanálu The Rogue Droner, který se věnuje právě záběrům z dronů. Velkého predátora pilot s dronem natočil u pláže Tuncurry v australském státě Nový Jižní Wales.

Na záběrech se v krásně čisté vodě plaví žralok. Další záběr ale ukáže, že paryba je už u pobřeží a není ve vodě sama. Na mělčině si hrají dvě malé děti. Žralok je od nich jen pár metrů a vypadá to, jako by zkoušel, jak blízko ke břehu se může dostat. Několikrát se z vody vynoří jeho ploutev, což většinou působí paniku. Tady ale ne.

Žraloka si všimne až několik lidí na nedalekém mole a na predátora ukazují. Děti si ale dál hrají ve vodě netušíc, jaké nebezpečí číhá jen metry od nich. Žralok je naštěstí nechá na pokoji.

"I když se dostal jen kousek od plavců, video ukazuje, že tito žraloci ve skutečnosti nemají zájem aktivně napadat lidi. Jenom si prohlíží, co je v těchto vodách," napsal autor videa.

Diváci obdivují kvalitu záběrů. A jsou překvapeni, jak blízko ke břehu se vlastně žraloci mohou dostat. "Vypadá to, jakoby si hrál. Ano, dostal se blízko dětí, ale nevypadá to, že by je ohrožoval," napsal jeden z diskutujících.



VIDEO - Děti si hrají na mělčině, poblíž krouží žralok: