Divadelní představení, do kterého se děti můžou zapojit on-line? I to se dá

Když to ještě bylo možné, tak divadelní spolek Ty-já-tr jezdil do škol, dětských domovů, a dokonce i do věznic. V rámci projektu o finanční gramotnosti hraje spolek interaktivní představení "Peníze nerostou na stromech". Kvůli pandemii ale museli toto představení přesunout do on-line prostředí.

"Naším cílem je úspěšně a zábavně naučit, jaká je hodnota peněz a jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku. Hrajeme ho pro děti z dětských domovů, pro žáky tříd druhého stupně ZŠ a pro odsouzené ve výkonu trestu," říká Petr Tesárek za spolek Ty-já-tr. Představení připravují do budoucna také pro matky samoživitelky, seniory a matky dětí z azylových domovů.

V současné době, kdy představení může být pouze on-line formou, to funguje tak, že žáci a učitelé sledují představení pomocí videohovoru a aktivně se zapojují. Divadelní spolek tak má příjem maximálně z šesti takových představení týdně.

Inscenace Peníze nerostou na stromech byla sice původně vymyšlená pro děti, ale postupem času divadelníci zjistili, že se dají takto vzdělávat i dospělí. A to například lidé, kteří mají problémy s finanční gramotností tak velké, že kvůli různým dluhům skončili ve vězení.

"Zatím vzhledem k současné situaci jsme mohli mít jen jedno představení přímo ve věznici Kuřim. Ale ohlasy odsouzených byly skvělé. Zpočátku byli sice překvapení, že by se měli do představení aktivně zapojit, ale pak si to vyzkoušeli a dokonce nám napsali děkovný dopis," popisuje zakladatelka spolku Ty-já-tr Radka Tesárková.

Nicméně školy, dětské domovy, domovy pro seniory ani věznice v tuto chvíli navštěvovat s divadelním představením nelze. A tak se Ty-já-tr snaží sehnat peníze jinou formou. "Ty-já-tr je srdcovka mé manželky a už také našeho syna. Nemohu dovolit kvůli nim a dalším dětem a seniorům aby spolek zanikl," dodává Tesárek. Pokud vás projekt zaujal, můžete ho podpořit zde.