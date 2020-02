Do konce století vymřou korály, tvrdí vědci. Zásadně to ovlivní i život lidí!

Do roku 2100 by kvůli klimatickým změnám měly ze světa zmizet všechny korálové útesy. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu vědců z Havaje. Tato ekologická katastrofa se nejvíc dotkne přímořských národů, bude však mít zásadní vliv na život všech lidí na světě. Korály totiž hrají důležitou roli například ve farmaceutickém průmyslu.

S korálovými útesy to vypadá opravdu špatně. Do konce století už v oceánu možná nenajdeme ani jeden jediný. Očekává se navíc, že zhruba 70 až 90 % všech stávajících korálových útesů zmizí v následujících 20 letech. Uvedli to vědci z havajské univerzity ve své nové studii, na kterou upozornila televize CNN.

Hlavní příčinou jsou přitom klimatické změny. Korály vymřou v důsledku oteplování oceánů, kyselejší vodě a také jejímu znečištění. Někteří vědci a ekologičtí aktivisté pracují na obnově korálových útesů. Pěstují korály v laboratořích a posléze je umisťují do moří ve snaze oživit odumírající útesy.

To ale nemusí stačit k záchraně korálů, varují vědci. Ve výzkumu se snažili zjistit, které oblasti oceánů by se nejlépe hodily pro jejich obnovu. Výsledek je ale velmi pochmurný. "Do roku 2100 zůstane na světě jen velmi málo, anebo dokonce žádné vhodné místo pro život korálů," uvedli vědci ve studii.

Korálové útesy jsou přitom zásadní pro mořský ekosystém. Spolu s jejich vymřením zmizí ze světa i mnoho druhů ryb a dalších obyvatel podmořského světa. "Ryby se stanou luxusním zbožím," tvrdí Cassandra deYoungová z Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

"Už nyní máme miliardu lidí, kteří čelí hladu. A tohle situaci jen zhoršuje. Nebudeme schopni zajistit potravinovou bezpečnost celému světu," dodala. Obrovské dopady bude mít vymření korálů i na hospodářství. Rybolov je zdrojem příjmů desítek milionů lidí na světě.

V neposlední řadě se to může negativně dotknout i lidského zdraví. Některé druhy korálů a mořských organismů, které jsou závislé na korálových útesech, totiž využívá farmaceutický průmysl při vývoji léků na rakovinu, artritidu nebo proti některým virům.