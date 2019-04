Do MasterChefa se vrací odpadlíci! Téhle chyby jste si ale nevšimli

Šárka, Honza a Kristína se vrací do soutěže MasterChef Česko! V nejnovějším díle o tom rozhodla porota a zpět domů tak poslala jen šestici odpadlíků. V současnosti tak o titul MasterChefa bojuje deset protihráčů.

Zřejmě všichni soutěžící, kteří se dostali do nejlepší sedmičky, přitom doufali, že zpátky postoupí jeden, maximálně dva hráči. "Je to logický, nejsme tam, abychom si dělali kamarády, jsou to tři soupeři navíc," prohlásil Honza v pořadu Jak to vidí MasterChef.

Porotci ale trojici nejlepších odpadlíků napínali do poslední chvíle. Jen Kristínku poslali na balkon okamžitě a nejvíc si vychutnali právě Honzu. "Na jejich hru jsme byli už trochu zvyklí, vždycky se koukali na jednoho, ale mluvili na druhýho," popsal porotce.



Přemek Forejt přitom málem dopředu prozradil, že zpět do soutěže postoupí všichni tři. "V jednu chvíli Přemkovi vypadla ta zástěra zpoza kalhot. On ji tam strkal rychle zpátky a vy jste si toho asi nikdo nevšiml," obrátil se Mirek k Honzovi.

