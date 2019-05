Domácí porod se nekonal! Meghan měli převézt do nemocnice

Od pondělí se všichni radují z příchodu prvního potomka vévodkyně Meghan a prince Harryho. Oblíbenému královskému páru se narodil chlapeček. Nejdříve chtěla Meghan rodit doma, její plány však byly překaženy. Za doprovodu eskorty byla v neděli převezena do nemocnice. Podle zahraničních médií rodila v londýnské nemocnici Portland.

Krásné dny zažívá královská rodina. Vévodkyně Meghan porodila v pondělí svému manželovi princi Harrymu zdravého chlapečka. I když si zpočátku chtěl pár informaci několik dní nechat pro sebe, krátce po porodu vystoupil Harry před veřejnost a novinu se rozhodl zveřejnit sám.

Chlapeček se narodil v 5:26 hodin ráno, ale Meghan měla začít rodit už v neděli. Její plány na domácí porod byly podle deníku Dailymail překaženy a vévodkyni převezl tým Scotland Yardu do porodnice Portland v Londýně. V této porodnici se narodila také princezna Evženie nebo Beatrice.

Buckinghamský palác tuto informaci zatím nepotvrdil, ale zdroje britskému deníku potvrdily, že se opravdu uskutečnil převoz do nemocnice. Po celou dobu porodu byl s vévodkyní Meghan i její manžel.

"Byla to neuvěřitelná zkušenost, kterou jsem si nedokázal ani představit. Kolik žen dělá to, co dělá, je mimo mé chápání, ale jsme oba naprosto nadšení a vděční za veškerou lásku a podporu od vás všech," řekl Harry v pondělí novinářům.

Jelikož se miminko narodilo o týden později, měl také královský pár delší čas na výběr jména. Princ Harry uvedl, že ho zatím stále zvažují. Další informace prý manželé zveřejní ve středu. Zda se jejich fanoušci dočkají fotografie miminka nebo alespoň jména, si budou muset počkat.

