Detaily příjezdu Gottové do Prahy: Její partner na pohřeb nepůjde

"Dominika na pohřeb přiletí. Už má naplánovanou cestu," řekl TN.cz Timo Tolkki. Manžel Gottové zvažoval, že na sobotní pohřeb také půjde. "Nakonec nás zastoupí jen Dominika. Nemám pohřby rád," popsal Tolkki s tím, že by také špatně snášel tak velkou pozornost médií. Redakce zná termín příletu Dominika Gottové, ale nebude ho zveřejňovat.

Gottová, která žije s manželem ve Finsku, nese prý smrt svého otce špatně. "Velice jí to zasáhlo. Se slzami v očích mi řekla, že tatínek zemřel," popsal krátce po smrti svého tchána. Podle Tolkkiho se s bolestivou ztrátou snaží smířit. "Už je jí malinko lépe," popsal v neděli.



Tolkki se s Gottem seznámil v roce 2000. "To bylo poprvé, co jsem přiletěl s Dominikou do Prahy," řekl a popsal jejich první setkání. "Nepamatuji si jméno restaurace, ale bylo to u řeky. Karel přišel i s Ivanou. Měl na sobě sluneční brýle a já jsem zrovna dopil pivo," zavzpomínal.



I když se kvůli velké vzdálenosti viděli málo, měl Tolkki svého tchána moc rád. "Ten jeho úsměv… Ten byl nezapomenutelný," řekl a dodal, jak byl Gott ke své dceři vždy štědrý. "Chtěl bych, aby každý věděl, že nás vždy moc podporoval. Více najdete zde.

