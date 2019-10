Dominika promluvila o žalobě na Ivanu! Přiznala také manželskou krizi

Manžel Dominiky Gottové řekl TN.cz, že se plánují soudit o dědictví s Ivanou Gottovou. "Budeme chtít dva miliony euro, nebo dům na Bertramce. Dům by nám stačil," řekl Tolkki a dodal, že by se s Dominikou rádi přestěhovali do České republiky. "Nemáme to ve Finsku rádi," vysvětlil.

Dominika Gottová ale řekla Blesku, že se nemá v plánu s Ivanou Gottovou soudit. "Rozhodně žádnou žalobu nechystám, počkám na klasické dědické řízení. To, co dělá můj manžel, je jedním z důvodů vrcholící manželské krize," řekla Blesku Dominika Gottová s tím, že její manžel má finanční problémy.

"On je muzikant a bohém, už nějakou dobu je bez práce a nedokáže uživit rodinu. Byl měsíc na turné po Jižní Americe a vrátil se bez peněz. Tvrdí mi, že mu pořadatel nezaplatil. Nevím, jak to bylo doopravdy. Nějak jsem mu přestala věřit," dodala Gottová Blesku.

Tolkki manželkou krizi pro TN.cz také přiznal. "Věřím, že to zvládneme," řekl známý finský hudebník. Tolkki nyní hledá právníka. "Budeme chtít někoho, kdo by to udělal pro bono (bezplatně), protože si právníka nemůžeme dovolit. Nemáme moc peněz," dodal Tolkki.

