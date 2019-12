Dostali jste nevhodný dárek? Návod, jak ho úspěšně reklamovat!

Pokud se vám stalo, že jste dostali od vašeho blízkého dárek, který vám nesedí nebo je rozbitý, nevěšte hlavu. Můžete ho totiž reklamovat. I když na to máte dva roky, je důležité prodejci vše oznámit včas. Mohlo by se pak stát, že vám například zůstane košile o dvě čísla větší.

Před reklamací je důležité vědět hned několik základních věcí. Po obdržení dárku na vás dárce převedl vlastnické právo. Vůči obchodníkovi ale oprávnění vychází z původní kupní smlouvy. V tom případě je výrobek stále kupujícího. K reklamaci tedy potřebujete účtenku nebo kupní doklad. A nebo vašeho blízkého, který vám dárek dal pod stromečkem.

I když máte právo zboží vrátit do dvou let, je lepší se na prodejce obrátit hned. Podle organizace dTest máte totiž v prvních šesti měsících lepší postavení. Je velmi pravděpodobné, že vada u výrobku už existovala během koupi. "Jinými slovy je na podnikateli, aby prokázal bezvadnost zboží, pokud dojde ke sporu. Reklamovat samozřejmě můžete i po půl roce, nicméně bude na vás, abyste prokázali, že jste vadu nezpůsobili sami," vysvětlil dTest na svém webu.

Vadou u výrobku se kromě kazu nebo nefunkčnosti chápe také zboží neodpovídající vlastnostem. "Takže pokud vám přistál pod stromečkem místo objednaného zeleného svetru oranžový, či snad o dvě čísla menší, máte právo takové vady reklamovat," doplnil dTest.

O reklamaci a následnému postupu by vás měl prodávající informovat už při nákupu. Může to být zmíněno v obchodních podmínkách, na ceduli u pokladny nebo vám to sdělí sám zaměstnanec. Při reklamaci zpravidla dostanete formulář. "Pokud není k dispozici, stačí jakoukoliv formou prodejci bez odkladu oznámit, že uplatňujete svá práva z vadného plnění a popsat vadu věci," poradila organizace.

Zboží pak musí prodejce přijmout a vystavit vám reklamační protokol. Poté může vyřízení reklamace trvat třicet kalendářních dní. Pokud je vám reklamace zamítnuta, prodejce se tak rozhodl zřejmě kvůli tomu, že za vadu nenese odpovědnost nebo se vada ukázala jen vám. V té chvíli se můžete bránit znaleckým posudkem.

Když je reklamace uznána, máte právo na opravu zboží, dodání nové věci nebo na slevu. "Pokud vadu nelze odstranit výše uvedenými způsoby nebo pokud není možné věc používat kvůli opakovanému výskytu vady po opravě či pro větší počet vad najednou, můžete i odstoupit od smlouvy. Veškeré náklady oprávněné reklamace nese vždy prodávající, ať je vyřízena jakkoliv," dodal dTest.