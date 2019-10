Utajené video Karla Gotta: Řádil i v soukromí, když se nikdo nedíval

Oblíbený zpěvák Karel Gott to uměl rozjet za každých okolností! Dokazujete to dosud nezveřejněné video, které obdržela redakce TN.cz. Legendární český zpěvák na něm zpívá během jízdy v autě svou známou píseň, kterou v tu chvíli hráli v rádiu.

"Pojď, půjdeme spolu hledat démanty, z těch vzácných čistých lidských vět. Pojď, vzlétneme spolu na zem číst příběhy, lidí krásných milujících svět," zpívá Karel Gott v autě, když v rádiu hráli známou píseň Pábitelé.

Legendární český zpěvák na videu rozdává úsměvy a zpěv prožívá, jak pro něj bylo vždy typické. "Fantastický," řekne řidič na konci písně. "Ještěže to bylo na playback," odpoví vtipně Karel Gott a začne se smát. Video do redakce poslal kamarád autora videa, od kterého dostal povolení k zveřejnění. "Myslíme si, že by se mohlo lidem líbit," řekl pro TN.cz.

Karel Gott vždy myslel na své fanoušky, kterých měl statisíce. Mluvil o nich i při posledním rozhovoru, který u příležitosti svých 80. narozenin televizi Nova poskytl. "Mám rád svoje publikum, oni mě, dávají mi to najevo, já jim. Rád slyším jejich reakce, potlesk," řekl zlatý slavík. Celý rozhovor najdete zde.

Ivana Gottová ve čtvrtek večer oznámila, kdy a kde bude mít její manžel pohřeb. Veřejnost se s ním bude moci přijít rozloučit v pátek 11. 10. do Paláce Žofín na Slovanském ostrově. Pro zvané hosty se uskuteční v sobotu v 11 hodin mše v Katedrále sv. Víta. Více najde zde.

"Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám vyjádřili svou soustrast s odchodem mého manžela, Karla Gotta. Zároveň děkuji panu premiérovi a vládě za iniciativu spojenou s uspořádáním státního pohřbu. Po důkladné úvaze jsem se rozhodla pro pohřeb se státními poctami," napsala Ivana Gottová.

Pietní místa za Karla Gotta vznikají po celé zemi: