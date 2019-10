POSLEDNÍ ROZHOVOR Karla Gotta: Promluvil o fanoušcích a Charlottce

Na otázku, jestli před 50 lety počítal s tím, že bude jeho kariéra tak úspěšná, skromně odpověděl, že rozhodně ne. "To mě nenapadlo, to nemůže žádnej zpěvák vědět, nebo si naplánovat, že na něj bude chodit pořád publikum. To je důležité. Musí ho chtít slyšet a vidět," řekl Karel Gott.

"To je potřeba si postupně krok po krůčku vybudovat. Vybudovat si tu image," dodal Mistr.

Své fanoušky Karel Gott miloval. "Mám rád svoje publikum, oni mě, dávají mi to najevo, já jim. Rád slyším jejich reakce, potlesk," řekl v rozhovoru.

"Zpívám se svojí Charlottkou, se svojí dcerou. Dávám jí do života nějaké poučení, co může očekávat, na co má být také připravena. I když otcova planeta už zanikne, aby to jeho světlo ji doprovázelo ještě hodně dlouho," přál si zlatý slavík.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí obklopen svojí rodinou. Před pár dny prozradil, že bojuje s akutní leukémií. Poruchu krvetvorby mu lékaři diagnostikovali už před rokem a půl. Kvůli jeho úmrtí se mimořádně sejde vláda. Premiér Andrej Babiš i ministr kultury Lubomír Zaorálek navrhují vypravit Gottovi státní pohřeb.