Dotace šly na filmový festival proti pravidlům, zhodnotili kontroloři

Karlovy Vary jsou místem, které se každý rok stává dějištěm filmové události roku. Festival teď sehrává roli v závěrečné zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Pořadatelé od státu dostávají dotaci ve výši zhruba 30 milionů korun.

"My jsme zjistili, že pořadatel festivalu předkládal ministerstvu kultury každoročně dvě vyúčtování. Zatímco v tom prvním vyúčtování vykázal zisk, tak v tom opravném vykazoval ztrátu," uvedla mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

A podle NKÚ by v případě zisku musel část z několikamilionové dotace vrátit. Po opravném vyúčtování festival nemusel vracet ani korunu. Se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu nesouhlasí ministerstvo kultury i pořadatelé festivalu. Ti měli podle kontrolorů vrátit část dotace do státního rozpočtu. Ministerstvo to prý ale nepožadovalo.

"Opravné vyúčtování není vůbec výjimečná věc. To se stává poměrně často těm žadatelům. To je, jako když si někdo dá opravné daňové přiznání do termínu. Na to má prostě právo a my to musíme akceptovat," sdělila náměstkyně pro řízení sekce živého umění ministerstva kultury Kateřina Kalistová.

Jenže podle kontrolorů se situace opakovala několik let po sobě. V opravných vyúčtováních měli pořadatelé festivalu navíc krátit příjmy bez udání důvodu. "Jsme přesvědčeni, že při vyúčtování dotace jsme postupovali zcela správně a věříme, že se to v následujících řízeních prokáže," reagovala mluvčí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Uljana Donátová.

Televize Nova kontaktovala také prezidenta filmového festivalu Jiřího Bartošku, ten se omluvil z důvodu natáčení. NKÚ podalo oznámení na podezření z porušení rozpočtové kázně finančnímu úřadu. Jak bude situaci řešit, zatím není jasné.

"Kvůli zákonné povinnosti mlčenlivosti se nemůžeme vyjadřovat k žádnému konkrétnímu případu," uvedl mluvčí finančního úřadu Petr Habáň.

Ministerstvo mělo prostředky na kulturní aktivity v minulých letech vydávat ze státního rozpočtu neefektivně a netransparentně. Rezort ale prý už přijal řadu opatření a od letošního září už konečně začne používat také elektronický formulář pro žadatele o podporu.