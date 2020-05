Dovolená u Jadranu je zachráněná! Chorvatsko otevřelo turistům hranice

Skvělá zpráva pro všechny milovníky Chorvatska. Ačkoli to vypadalo, že se v létě na dovolenou dostanou jen ti, kteří tam mají jachtu nebo v zemi vlastní nemovitost, teď vše vypadá úplně jinak a mnohem optimističtěji.

Ministr vnitra a šéf štábu civilní ochrany Dovor Božinović potvrdil, že lidé, kteří na hranicích doloží rezervaci ubytování, budou moci bez problémů vstoupit do země.

"Každý turista je hospodářským zájmem. Jsme turistická země a je jasné, jak moc nás zasáhne špatná sezóna. S ohledem na situaci nechceme cizince výslovně zvát, ale nebudeme je ani odmítat a budou moci přijet na dovolenou, když si pobyt zaplatili,“ řekl portálu Jutarnji list, který na vše upozornil, nejmenovaný zdroj blízký štábu.

Podle deníku turisté obdrží při vstupu do země písemné pokyny, jak se v Chorvatsku mají chovat. Lidé se budou muset zdržovat co nejvíce v objektu, který si rezervovali. Zároveň se však budou moci chodit koupat do moře, protože právě proto si pobyt zaplatili.

Mimo jiné budou muset dodržovat pokyny týkající se hygieny či fyzického odstupu.

Z formálního a právního hlediska je vpuštění turistů do země v rozporu s dřívějším doporučením místních úřadů. Ty povolují cizincům překročit hranici pouze v případě, že doloží vlastnictví nemovitosti či plavidla v Chorvatku nebo do země přijíždějí na pohřeb.

Další výjimku tvoří lidé, které do země pozval určitý ekonomický subjekt. Třetí výjimka se vztahuje na cizince, kteří do Chorvatska přijíždějí kvůli obchodu nebo zde mají jiný ekonomický zájem.

Portál zároveň zjistil, že do "hospodářského zájmu“ spadají právě turisté ze zahraničí, přestože to není nikde oficiálně uvedené.

Chorvatsko se přípravuje na příjezd zahraničních turistů. Více se dozvíte v následující reportáži: