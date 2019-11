Dovolená za totáče nebyla žádné terno. I do Jugošky jen za odměnu!

Další díl seriálu o období před Sametovou revolucí se zaměřil tentokrát na cestování. Dovolená tehdy znamenala možnost vycestovat jen do zemí východního bloku. Dokonce i do bývalé Jugoslávie bylo třeba mít devizový příslib od banky určený pro malou část obyvatel. A tak se jezdívalo na Balaton nebo k moři do NDR, Rumunska a Bulharska.