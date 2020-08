"Vrah a poskok." Plakáty s Karlem Schwarzenbergem vyvolaly poprask

Na plakátech nechybí ani název a znak hnutí Trikolóra a popis "vrah a jeho poskok". Snímky letáků zaplavily sociální sítě a lidé spustili vlnu spekulací, zda jsou plakáty pravé nebo ne. Redakce TN.cz oslovila první místopředsedkyni hnutí Trikolóra Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, která pravost propagačních materiálů nejprve vyvrátila.

"Je to fake. Opět. Velmi hloupý a sprostý žert. Pokud na čemkoli není zadavatel či zhotovitel, je to fake," vyjádřila se Majerová Zahradníková. V oficiálním vyjádření hnutí ale připouští, že autorem je jeden ze členů Trikolóry z Jaroměřic nad Rokytnou.

"Zdůrazňujeme, že jde výhradně o vlastní názory tohoto člena, které nebyly s nikým z nás předem ani konzultovány, ani odsouhlaseny. Nejde tedy v žádném případě o jakoukoli formulaci oficiálního názoru či stanoviska krajského předsednictva Trikolóry na Vysočině či celostátního Hnutí občanů Trikolóra. Považujeme za nezbytné se od podobných obsahů a forem politické práce jménem členů Trikolóry na Vysočině distancovat. Naše kampaň pro nadcházející volby do krajských zastupitelstev 2020 bude kampaní slušnou, s pozitivním programem," vyjádřilo se hnutí Trikolóra na svém facebooku.

Plakáty pod hlavičkou hnutí Trikolóra se objevily hned v několika městech:

Zprvu se zdálo, že se jedná o útok jakéhosi neznámého vtipálka. Nebylo by to poprvé. Trikolóra většinou podobné záležitosti ponechává bez reakce. "Nedělali bychom nic jiného. Těch věcí je strašně moc," tvrdí první místopředsedkyně hnutí.

Plakáty "vraha s poskokem" zvedly ze židle i řadu voličů. Pan Pavel z Okříšek na Třebíčsku se dokonce rozzuřil tolik, že plakát z nástěnky strhl. Pan Petr z nedaleké Rokytnice nad Rokytnou si urážlivou grafiku alespoň vyfotil.

Trikolóra a její členové bývají častým terčem vtípků:

S tím, co by v takovém případě měla Trikolóra vlastně dělat, poradil politolog Jan Kubáček. "Podobné akce mají bumerangový efekt. Na protestně laděné skupiny typu například Tomia Okamury to takové dopady nemá. Spíše sjednotí jejich stoupence. Ale u všech dalších subjektů, které chtějí oslovit i takové ty umírněnější voliče, kteří nemají úplně rádi konflikt, to většinou způsobí bumerangový efekt," vyjádřil se pro TN.cz.

"To platí u TOP 09 a jsem přesvědčen, že u části stoupenců Trikolóry to taky může platit. Veřejné jasné prohlášení a jasný distanc od autorství, to je nejlepší postup. U věcí, které jsou popichující nebo přihlouplé, je veřejný distanc nebo dementování vhodná i velmi účinná strategie," řekl Kubáček.

Každá taková situace je podle něj specifická a některé žertíky je skutečně lepší nechat být. V případech, jako je tento, je však nejúčinnější obranou omluva a vysvětlení. "Omluva je na místě. Ono obecně platí, že politikům, zejména českým, omluva sluší. Protože je u nás hodně vzácná," uzavřel politolog.