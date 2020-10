Důchodci chtějí vyhrazené časy v obchodech. Nebudou, řekl Prymula

Druhá vlna pandemie nabírá stále na síle. Nakažených jsou každý den tisíce lidí. Do redakce TN.cz se v posledních dnech ozývá stále více důchodců s tím, že se bojí chodit do obchodu nakupovat potraviny. Chtějí znovuzavedení vyhrazených hodin pro důchodce. Ministr zdravotnictví jim ale dnes veškerou naději sebral.

"Nebylo by vhodný, znovu zavést pro důchodce třeba jen dvě hodiny nákupů, ale jen pro ně? Stačilo by to podle mě jen na jeden den v týdnu, například čtvrtek. Jednoduše ne každý den, jen nám dát možnost nakoupit si například na celý týden. Rozhodně by to bylo opatření, které by této skupině hodně pomohlo," uvedl pro TN.cz důchodce, který se s přibývajícím počtem nakažených bojí chodit do obchodu.

Takových dotazů přibývá. Během první vlny pandemie totiž měli důchodcí přesně vyhrazené hodiny, kdy mohli jít nakupovat potraviny nebo drogerii výhradně oni. Toto opatření se ale podle ministra zdravotnictví Roman Prymuly (za ANO) neosvědčilo. Vymezené hodiny pro seniory se proto v nejbližší době v obchodech zavádět nebudou.



"Zatím se k tomu nechystáme, to opatření bylo poměrně složité z hlediska vydefinování té vlastní doby, kdy nejprve to bylo v pozdějších hodinách, argumentovali senioři, že na ně nezbydou slevy, které tam jsou, tak pak se to přehazovalo na ráno. Pak tady zase byly argumenty osob, které se vracely z různých služeb, že si nekoupí rohlík po ránu," řekl ministr.

Podle ministra navíc řada seniorů čas, který měli na nákup, nedodržovala. "To opatření je poměrně komplikované a jeho přínos není až tak velký. Někteří senioři nakupovali i v hodinách po těchto a zatím jsme se nerozhodli, že bychom toto opatření znovu vraceli," uzavřel toto téma Prymula.

Inspekce nařídila ihned stáhnout z prodeje jeden z doplňků stravy pro děti. Podívejte se na reportáž TV Nova: