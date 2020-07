Důmyslná skrýš: 89letý děda kradl olivový olej v lahvích od piva

Na prahu devadesátky se vypravil muž z Pardubic do obchodu s úmyslem odnést si dvě láhve olivového oleje bez placení. Dopředu se na to připravil. Svůj "lup" chtěl odnést ve skle od piva.

"Pachateli bylo 89 let a lahve oleje z obchodu pašoval v důmyslné skrýši. V lahvích od piva s uříznutým dnem. Kreativní, ale nefunguje to," podotkli na twitteru pardubičtí strážníci, kteří si na muže došlápli.

Ten místo s olejem odešel s pokutou. "Kdybychom ještě byli v Saint-Tropez a ne v Pardubicích, tak by to bylo úplně jasné a místo pokutou to řešíme kýblem vody," dodali s jasnou narážkou na legendární francouzskou komedii Četník a mimozemšťané s Louisem de Funèsem.