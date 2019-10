Emigrace, STB i výslech rodiny! Karel Gott neměl lehký život

Život Karla Gotta nebyl jen růžový. I on během svého života stál před několika těžkými volbami. Jednou z nejobtížnějších možná bylo rozhodnutí, zda emigrovat, nebo ne.

Karlu Gottovi nebylo v komunisty řízeném Československu vždycky do smíchu. I proto několikrát koketoval s myšlenkou vlast opustit. Poprvé ještě jako nezletilý vypracoval se svým spolužákem Oldou Bukovanským emigrační plán pod krycím jménem Cesta na Sever, jehož cílem byla emigrace do NDR.

Jenže během plížení v úseku Cínovec - Zinnwald je chytl příslušník SNB. Podle některých historiků byl tento pokus o emigraci důvodem, proč později Gott nebyl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou.

Podruhé byl Gott rozhodnutý emigrovat v 70. letech. Společně s Ladislavem a Jiřím Štaidlem byl v roce 1971 pracovně v západním Německu, po vypršení víza v červenci toho roku se ale zpátky do Československa nevrátili. Gott poté adresoval generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Gustávu Husákovi dopis, ve kterém ho při případném návratu do vlasti prosil o shovívavost.

Vysvětloval v něm také své důvody k emigraci. Cítil prý, že se nad populárními umělci stahují mračna. "Přestože jsem se v roce 1969 a 1970 postavil se všemi svými spolupracovníky do řady těch, kteří si upřímně přáli normalizaci občanského i kulturního života v naší zemi, a tento postoj jsem jasně vyjádřil činy, setkával jsem se doma na každém kroku s nepřekonatelnými obtížemi," citovala v minulosti média z dopisu.

Gottovi blízcí si mezitím v Československu zažívali hodně nepříjemné chvilky. Státní bezpečnost provedla prohlídku jeho vily v Jevanech, vyslýchala rodinu i asi dvacítku přátel a známých.

Umělce si nakonec pozvali na obchodní misi (pozn. tehdejší obdoba velvyslanectví) do Frankfurtu, kde jim vyřídili vzkaz generálního tajemníka ÚV KSČ Gustava Husáka. Jeho nabídka zněla, že když se vrátí do Československa, nikdo z nich nebude potrestán a dál budou moci jezdit na zahraniční turné.

To bylo nakonec výhodné pro obě strany - ani komunisté si v očích veřejnosti nemohli dovolit ztratit jednoho z nejoblíbenějších českých zpěváků. Gott i Štaidlovi se proto vrátili a Husák splnil to, co slíbil. Opuštění republiky bez souhlasu režimu bylo jinak trestným činem.