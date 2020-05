Epidemie ovlivnila i volby, politici prozatím nechávají kampaně stranou

Sucho, zdravotnictví a podpora pracovních míst jsou témata, se kterými půjdou politické strany do podzimních krajských voleb. Kampaň ale budou muset přizpůsobit epidemiologické situaci. Velké mítinky se zatím konat nebudou. Na kampaň se strany chtějí zaměřit až po prázdninách.

"My nebudeme dělat nějakou bombastickou kampaň, necháme si to na poslední dva týdny před volbami, protože jsou důležitější věci," svěřil se premiér Andrej Babiš (ANO). "Jakmile to půjde, chceme se rozjet mezi lidi a dělat kontaktní kampaň," říká naopak předseda ODS Petr Fiala.

"Ta situace mě velmi mrzí, protože my jsme na volební kampaň zvyklí," říká předseda KSČM Vojtěch Filip. "Pro mě je to velká nepříjemnost. Já dělám celoroční permanentní kontaktní kampaň," tvrdí předseda hnutí SPD Tomio Okamura. "Myslím si, že ty mítinky už jsou trochu mrtvý formát. Člověk spíš musí přijít tam, kde lidi jsou, než aby se je snažil dostat na nějaké náměstí," říká poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Kampaň nechávají politické strany zatím stranou. Jak bude vypadat, totiž závisí na epidemiologické situaci - a ta předvolebním mítinkům, na které byly doposud zvyklé, moc nepřeje. Mimo koronavirus a jeho následky je nejčastějším tématem politiků problematika sucha. "To je obrovské téma. Potraviny a sucho," říká Okamura.

"Stav silnic a druhé obrovské téma bude sucho a stav s tím související," přitakává Fiala. "Řešíme tu nemoc, ale zapomínáme, že naše krajina je také nemocná, zejména kvůli nedostatku vody," souhlasí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "My máme stabilní témata, kterými jsou ekologické výzvy, sucho, dopravní témata, otevřené a transparentní kraje," svěřil se předseda STAN Vít Rakušan.

Sociální demokraté a komunisté ohledně předvolební kampaně zatím dělají tajnosti. "29. května se sejde představenstvo strany a tam se o tom bude debatovat," řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. "My teď připravujeme volební programy pro jednotlivé kraje a tuhle otázku zodpovíme až po 20. červnu," prohlásil Filip.

Strany se připravují i na možnost, že kvůli koronaviru budou muset vést kampaň pouze online. "Politici se budou snažit oslovovat netradičními způsoby - třeba osobními dopisy. Ale takovou tu klasickou kampaň z ulic tentokrát nezažijeme," tvrdí politolog Jan Kubáček. Hlasovat půjdou Češi 2. a 3. října a současně budou volit i třetinu senátu.