Extrémnímu suchu v Česku odzvonilo. Vláha navíc likviduje kůrovce

Ještě loni katastrofické scénáře předpokládaly, že extrémní sucho je v Česku těžko řešitelný problém. Hydrologové tvrdili, že vydatné srážky by musely zkrápět zemi minimálně šest měsíců, aby se vše vrátilo do normálu. Nemožné se ale stalo skutečností – za poslední rok se vrátily zásoby vody téměř do normálu.