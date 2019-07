Facebook má další průšvih: Musí zaplatit pokutu 5 miliard dolarů

Před více než rokem a půl začala Federální obchodní komise vyšetřovat společnost Facebook. Citlivá data uživatelů se totiž měla dostat do jiné společnosti, a to do Cambridge Analytica. Ta pracovala pro prezidentskou kampaň Donalda Trumpa a mohla tak ovlivňovat veřejnost.



Americká Federální obchodní komise ve středu potvrdila, že Facebook zaplatí pokutu 5 miliard dolarů, což je v přepočtu cca 115 miliard korun. "Je to největší sankce, kterou kdy udělila," uvádí portál CNN.com. V posledních letech zakladatele Marka Zuckerberga provází jeden skandál za druhým.







Ochrana osobních dat v minulosti mnohokrát selhala. Faktem ale zůstává, že Facebook má tolik peněz, že je otázkou, zda přístup k věci změní. Federální úřady v USA budou mít nad jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí zpřísněný dohled. Každé tři měsíce bude muset prokázat, že podmínky ochrany osobních údajů poctivě dodržuje.