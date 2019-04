Falcon Heavy opět ve vesmíru, všechny stupně úspěšně přistály

Na opětovný start rakety Falcon Heavy si museli lidé počkat více než rok, společnost měla navíc v poslední době smůlu na počasí, samotný start byl několikrát odložen, v noci na pátek se nadšenci do kosmonautiky ale konečně dočkali.

Jen osm minut po zážehu se dva pomocné stupně objevily na Mysu Carneval, kde oba úspěšné přistály. U loňského pokusu se pomocným raketám také podařilo přistát.

Centrální stupeň, který na oběžnou dráhu vynesl satelit Arabsat-6, na rozdíl od pomocných stupňů přistával na plošině Of Course I still Love You (překl.: Samozřejmě, že tě stále miluji) a i v tomto případě se jednalo o úspěch.

Centrální stupeň při loňském startu skončil v moři, podle Elona Muska byl loni na vině nedostatek paliva, díky tomu centrální stupeň nemohl dostatečně zpomalit, aby mohl bezpečně přistát na plošině.

Falcon Heavy je v současnosti nejsilnější používaná raketa, překonává ji jen americká vícestupňová nosná raketa Saturn V. Ta už se ale v současnosti nepoužívá.