FlixBus nechal lidi na odpočívadle: Věděli, že mají jen 5 minut, tvrdí

Společnost FlixBus se vyjádřila k poměrně kurióznímu případu, kdy řidič autobusu nechal na odpočívadle ve Slovinsku skupinu turistů cestujících do Chorvatska a odjel. Šofér podle FlixBusu nemá za cestující zodpovědnost, navíc dodržel pětiminutovou pauzu, na kterou turisty předem upozornil.

Pět rakouských turistů jelo se společností FlixBus do Chorvatska - daleko se ale nedostali, na odpočívadle ve Slovinsku je řidič autobusu nechal a odjel. Museli pak pěšky dojít zpět do Rakouska, odkud je náhradní autobus odvezl do Vídně.

Ke kurióznímu případu se společnost FlixBus vyjádřila a vysvětlila jej. Šofér při zastavení ve Slovinsku vyhlásil pětiminutovou pauzu, kterou dodržel. Pokud se tedy cestující nestihli do té doby vrátit, není to chyba řidiče, tvrdí FlixBus.

"Cestující na zastávkách nebo přestupech opouštějí autobus na vlastní zodpovědnost a jsou povinni se vrátit do autobusu nebo nastoupit v čase řádného odjezdu. V tomto případě autobus zastavoval pouze na řidičem ohlášených pět minut," uvedla mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.

"Flotila našich autobusů je plně digitalizovaná. To nám umožňuje sledovat, na jak dlouho autobusy na určitých místech zastaví," dodala Čmielová, aby potvrdila, že autobus opravdu neodjel dřív.

Tímto vysvětlením se ale mnoha lidem FlixBus příliš nezavděčil. Někteří sice souhlasí s tím, že pokud řidič jasně uvedl, že mají cestující jenom pět minut, tak je jejich vina, že přišli pozdě. Podle jiných měl ale šofér nemorální a nelidský přístup.

"Snad by pana řidiče nezabilo se zeptat, jestli jsou tam všichni," zaznělo v jednom komentáři. "Je lidské a normální se podívat, jestli jsou všichni. Jde vidět, jak vám záleží na lidech," napsal jiný z komentujících.

FlixBus se ovšem hájí dodržováním jízdního řádu. "Z povahy věci není možné na každé zastávce kontrolovat, zda všichni cestující setrvali na svých místech až do své cílové stanice, případně z jakého důvodu opustili vozidlo předčasně. Abychom mohli dodržovat jízdní řády, není vždy bohužel možné čekat na cestující. Pokud je autobus již daleko od místa, kde zastavil, je třeba brát zřetel na jízdní řád a ostatní cestující, kteří jsou na palubě," vysvětlila Čmielová.

Pětiminutovou pauzu mnoho lidí kritizuje. Nejčastějším argumentem jsou toalety. Pět minut je na vykonání potřeby podle nich málo, na záchodech na odpočívadle navíc mohou být fronty. "Dbáme na to, aby byly všechny autobusy vybaveny funkční toaletou. Před každou jízdou se řidiči starají o to, aby byla toaleta čistá a cestujícím k dispozici. V případě poruchy toalety mohou řidiči zastavit na odpočívadle, pokud si to vyžaduje situace, nebo mohou cestující využít toaletu na autobusovém nádraží," tvrdí mluvčí FlixBusu.

Lidé si přesto stěžují, že záchody v autobusech bývají často zamčené nebo ucpané. Pětiminutové pauzy během sedmnáctihodinové cesty do Chorvatska považují za příliš krátké na to, aby se přesezení cestující pořádně protáhli. "A pokud si chce někdo koupit občerstvení, taky pět minut nestačí. Kvůli pěti minutám nemá cenu ani zastavovat, to radši vydržet déle a mít třeba 15 minut," zaznělo v jednom komentáři.

Pětiminutové pauzy ale slouží spíš řidičům než cestujícím, kteří mají ve FlixBusu k dispozici občerstvení. Pravidelné pauzy podle mluvčí odpovídají požadavkům na povinné přestávky řidiče.