František Nedvěd (73) má rakovinu. Ničemu nepodléhám, prozradil zpěvák

"Pustím to do světa, ať to všichni vědí," oznámil třiasedmdesátiletý zpěvák. "Jsem v léčení na chemoterapii, takže čekám, jestli se to spraví anebo ne," prozradil.

Nemoc lékaři měli Františku Nedvědovi diagnostikovat krátce předtím, než vypukla pandemie koronaviru. Kvůli boji s rakovinou má problémy i s hlasem.

"Jakmile mi to objevili, tak se zakázalo zpívat. Beru to jako znamení, že když nemůžu zpívat já, tak nesmí nikdo. Takže očekávám, že jakmile se opatření uvolní, tak se mi hlas vyléčí a budu moci pokračovat ve své práci," nevzdává se naděje Nedvěd.

Dodal, že náladu má dobrou. "Ničemu nepodléhám, jenom se léčím. Budu se těšit, že příští rok bude lepší, než ten letošní," řekl. Na konci prosince ho v nemocnici čeká v pořadí již třetí terapie, na Silvestra ho tak čeká klidový režim. Problém s tím ale nemá, stráví ten čas se svou milovanou rodinou.

František Nedvěd je jednou z nejvýznamnějších osobností české country. Vystupoval v kapele Brontosauři a Spirituál kvartet. Posléze se dal na sólovou dráhu.