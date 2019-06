Grilování na kameni se stává hitem! V čem je tak skvělé?

Sluníčko se ukazuje v plné kráse a nutí nás odhodit co nejvíc vrstev oblečení. Pokud nepatříte mezi šťastlivce, kterým hubnutí do plavek vyšlo, určitě uvítáte alespoň bezbolestnou cestu ke zdravějšímu grilování!

Grilování na kameni se stává v letních měsících oblíbenou záležitostí. I když to není žádná novinka, na jeho výhody přichází stále více lidí. A ještě aby ne, nejenom že je příprava jídla na kameni zdravější a maso vám zůstane krásně šťavnaté, tahle vychytávka má ještě mnohem víc svých výhod.



1. Grilování bez karcinogenů

Při grilování na klasickém roštu kape mastnota z masa přímo na rozžhavené uhlí, při čemž vznikají karcinogenní látky, které ve větším množství mohou napomoci k rakovinnému bujení buněk. Při grilování na kameni se odkapávání úplně zamezí, a proto je mnohem zdravější.



2. Jídlo na kousky nebo volské oko? Není problém

Velkou výhodou grilovacího kamene je pevný rovný povrch. Díky němu nemusíte řešit, na jak velké kusy smíte jídlo krájet, aby vám nepropadlo mřížkou a s klidem si tak můžete na kameni rozklepnout třeba vajíčko a vylepšit tím například domácí burger, fantazii se meze nekladou.



3. Šťavnaté masíčko

Maso se po položení na rozpálený kámen krásně zatáhne a šťáva tak zůstane uvnitř. Navíc se vám šťáva nebude spalovat o uhlíky. Jelikož kámen udržuje teplotu všude stejně vysokou, nemusíte se bát, že maso bude propečení nerovnoměrně. Nikdy ale nepoužívejte na obracení vidličku, šťáva by pak z masa vytekla a to by byla velká škoda.



4. Jak na to? 6 snadných kroků

• Desku dejte na gril nebo ohniště už při rozpalování, aby se začala zahřívat postupně. Při prudké změně by se mohl kámen poškodit a prasknout.

• Kámen je potřeba nahřivat zhruba 15 minut.

• Před grilováním ho pomažte tenkou vrstvou oleje.

• Maso na začátku opečte zprudka z obou stran, aby se na něm vytvořila křupavá kůrka a šťáva zůstala uvnitř.

• Maso poté grilujte stejně dlouho, jako jste zvyklí na roštu. Doba se příliš neliší.

• Desku po grilování otřete vlhkým hadříkem. Počkejte ale, až vychladne. Prudká změna teploty by mohla zase zapříčinit její poškození. Co nepůjde hadříkem odstraňte nerezovou škrabkou.



Nejoblíbenější jsou především lávové nebo žulové kameny. Grilovat na nich můžete co hrdlo ráčí – plátky masa, mleté maso, ryby, zeleninu, vejce, sýry nebo pečivo. Zajistí vám jakoukoliv pochoutku ve zdravější formě a přitom ještě mnohem chutnější!