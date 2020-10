Hamáček chce zrušit superhrubou mzdu, navrhuje ale jiné sazby

Jan Hamáček chce návrh na zrušení superhrubé mzdy vložit do vládního daňového balíčku, kterým se má v úterý zabývat sněmovna. Stejný návrh předložil už v pondělí Andrej Babiš (ANO). Ten ale navrhuje sazby 15 a 23 procent.



"Zrušení superhrubé mzdy nesmí rozvrátit veřejné finance! Proto předkládám 2 pozměňovací návrhy: 1) zvýšení slevy na poplatníka na 27 240 korun. Pomůže to nízkopříjmovým! 2) dvě sazby 19 a 23 procent. Dopad na rozpočet 25 miliard korun versus 70 miliard korun. A není to jen na 2 roky," uvedl Hamáček na Twitteru.

Podle návrhu předsedy vlády Andreje Babiše by se po zrušení superhrubé mzdy od příštího roku mohla danit pouze hrubá mzda, a to 15 %, respektive 23 % u vyšších příjmových skupin. Jak dříve premiér řekl, každý zaměstnanec s průměrnou měsíční mzdou nižší než 137 tisíc hrubého ušetří na daních 7 % z hrubé mzdy a 5 % z čisté mzdy. Opatření by mohlo být zavedeno minimálně na 2 roky.

Návrh je součástí nového daňového balíčku, který bude Poslanecká sněmovna projednávat v úterý. Pokud návrh dolní komorou parlamentu projde, mohou si lidé polepšit až o několik stovek korun měsíčně.