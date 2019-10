"Hnus!" zuří lidé. Hyeny těží ze smrti Gotta, ceny bankovek rostou!

Někteří lidé se neštítí ničeho a řídí se zjevně heslem "peníze až na prvním místě". Už v den oznámení smrti legendárního zpěváka a držitele 42 Českých slavíků Karla Gotta (†80), který krátce před půlnocí v noci z úterý na středu podlehl vážné nemoci, se na ní pokusili někteří lidé vydělat.

Zdrcující zpráva přišla ve středu dopoledne a už odpoledne internetové bazary zaplnily nabídky se speciálními bankovkami s Karlem Gottem vydané v rámci limitované edice na počest jeho 80. narozenin.

Vzhledem k tomu, že jich bylo pouze pět tisíc, jejich vlastníci si uměli rychle spočítat, že by to mohl být dobrý přivýdělek, a ihned je prodali. Někteří ale trpělivě vyčkávali na vhodnou chvíli. Například na Sbazaru se krátce po oznámění úmrtí objevily minimálně tři inzeráty. Ceny se přitom pohybovaly od 14 tisíc do 18 500 korun.

Prodejce s nejvyšší cenou přitom na zákazníky apeloval, aby nabídku využili hned, dokud je tak výhodná. "Už nyní je evidován enormní zájem o tuto bankovku z řad sběratelů, ale i fanoušků. Je jasné, že na všechny se nedostane a cena strmě vyletí vzhůru," napsal.

Na Aukru počínaje středou začalo dražit bankovky s Karlem Gottem osm lidí. Vyvolávací cena byla průměrně sedm tisíc korun. Nejvyšší vyvolávací částka činila 25 500 korun. Ani na Bazoši tomu nebylo jinak. Z prvních deseti inzerátů týkajících se bankovek a mincí osm nabízelo bankovku s mistrem. Nejdražší z nich zájemce může pořídit za neuvěřitelných 40 tisíc korun. A protože prodejce není nelida, tak při velkém zájmu přislíbil slevu pět tisíc korun.

Další prodejci požadovali například 25 tisíc korun za kus či 30 tisíc korun za dva kusy. "Jednotlivě prodám pouze za příplatek," stálo v inzerátu. Další nabídky neobsahovaly tak závratné částky, žádná z nich ale nešla pod osm tisíc korun.

Jeden takový pokus o vydělání na Gottově smrti se objevil i ve facebookové bazarové skupině. Tam ale prodejce narazil na problém, kterým je možnost přidávat komentáře. Lidé mu tak dali jeho hyenismus pořádně "sežrat".

"Pár hodin, co zemřel, a už se na tom snažej vydělávat," napsal nevěřícně pan Miroslav a přidal ke svému komentáři několik zvracejících emotikonů. "Jako děláte si už vážně p*del?" rozzuřil se pan Petr. "Fuj. Jsi nechutný... odpad lidské společnosti," vzkázala prodejci paní Jana. "To snad ani není možné, že jsou takové hyeny. Hnus!" rozčílila se paní Marcela.

Speciální bankovku s Karlem Gottem vydávali v den jeho 80. narozenin 14. července 2019. Událost přilákala davy zájemců, protože se však jednalo o limitovanou edici, na všechny nevyšlo. Přestože bankovky nemají žádnou nominální hodnotu a jejich vlastníky nestály nic víc než trpělivost ve frontě, snažili se na nich mnozí už od začátku vydělat. Dá se očekávat, že jejich cena na internetových bazarech ještě poroste.