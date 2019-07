Lucinku potrhala doga v obličeji, rodiče naštvalo rozhodnutí soudu

Tibetská doga napadla nic netušící Lucinku (9), které bylo teprve sedm let. Brutální útok se odehrál začátkem roku 2017 v Trutnově. Podle vyjádření otce se jednalo o bezdůvodný útok. S rozhodnutím soudu nesouhlasí a rozhodl se teď případ znovu otevřít.

Pes na dívku, podle výpovědi otce, zaútočil zcela bezdůvodně a agresivně. Mělo se to stát venku na ulici, když si jejich tehdy sedmiletá Lucinka hrála s jinými dětmi venku na bobech. "Doga útočila ihned na hlavu. Dcerka si prošla peklem a nebýt cizí osoby, která psa odehnala, tak si ani nechci představit, jak by to dopadlo,“ řekl otec, který v době útoku byl na dovolené v USA.

"Dceru odvezli do nemocnice. Říkám není to pravda pane bože, kde mám dítě a najednou se otevřou dveře a tam vidíte svoje dítě celé od krve a potrhaný,“ popisovala otřesný zážitek její matka. Dívka má po útoku dost viditelné jizvy po celé hlavě. O případu jsme informovali už dříve.



Majitelce psa měl původně hrozit trest odnětí svobody na jeden rok, nakonec trest nepadl. "Prý nejsou zranění tak vážná, aby to řešil soud a dal to na přestupkové!" tvrdí otec holčičky. Majitelé psa se rodině měli omluvit pouze čokoládou, kterou jim donesli před dveře. "Moje bývalá tu čokoládu vzala a hodila zpátky k nim,“ dodal.

Celou událost mají stále před očima, i po tak dlouhé době. "Nedokážete si představit tu bezmoc, když mi moje expartnerka poslala fotky potrhané dcerky,“ vypovídá otec Lucinky. Následky, fyzické i psychické si nese dívka dodneška. A její rodiče jsou odhodláni bojovat dál. "Ale kde je "spravedlnost"? To musí vždycky někdo umřít, aby se něco dělo?“ napsal otec na svůj facebook.

Podle trutnovského policejního mluvčího Lukáše Vincenca policie 4.1 2017 přijala od záchranné služby informaci o napadení malé holčičky. Dalšího dne policie podala obvinění na majitele psa, kdy to kvalifikovala jako vážné ublížení na zdraví z nedbalosti. "V prosinci byla vznesena obžaloba,“ dodal Vincenc. Soud následně případ překvalifikoval a došel k závěru, že se jedná o pouhý přestupek, protože nebyla naplněná skutková podstata případu.