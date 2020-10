Horoskop na čtvrtek 1. října: Věnujte se více zdravému stravování

Beran

Planeta Mars se pohybuje vaším znamením. Pro vás to znamená, že vyvíjená aktivita bude souviset se zdravím a službou. Budete se muset otáčet a ohodnocení za vaši činnost bude pověstně také ve hvězdách, nicméně nemusíte se bát, přijde.

Býk

Soustřeďte se v úplňkovém týdnu hlavně na zdraví vás i vašeho okolí. Vaši blízcí ocení váš proaktivní přístup a budou vás na oplátku také rozmazlovat, takže si budete dělat vzájemně dobře. Pobyt v lázních by byl také ideální. Popřemýšlejte o něm!

Blíženci

Ve vašem životě se v současnosti objeví nějaký člověk z minulosti. Čtvrteční úplněk v Beranu vám začátkem nového měsíce přinese velmi těžké životní zkoušky a pokušení. Zvláště dnes pocítíte tíhu obojího, ale ustojíte to!

Rak

I když se snažíte brát všechno kolem racionálně, občas se neubráníte výbuchu emocí, které vás nutí chovat se pro okolí nevypočitatelně. To vám nicméně při dnešku tolik vadit nebude, protože alespoň je zaměstnáte natolik, že vám dají jinak klid.

Lev

Slunce, hvězda naší galaxie, bude v tento čas působit hlavně v oblastech cestování, komunikace, poznávání a učení. Využijte toto hvězdné rozpoložení, a pokud se vám nechce přímo do školy, najděte kurs, nebo zapomeňte na všechno a vydejte si na výlet.

Panna

Dnes ve 23:05 nastane Úplněk v Beranu. Musíte očekávat zkoušku karmy, která bude mít vliv na váš osud. Tato zkouška se bude týkat vašeho majetku a financí a v této oblasti se proto vyplatí mít oči na stopkách a být ve střehu. Nebude to vůbec snadné!

Váhy

Vaše znamení projde velmi zásadní zkouškou karmy a tato zkouška vám přinese zprávy, které se budou týkat přímo vás samotných. Zda ty zprávy budou dobré, či špatné, se uvidí. V každém případě nevěste hlavu, nevzdávejte se, zase bude lépe.

Štír

Více se soustřeďte na svůj zdravotní stav, měli byste se více věnovat zdravému stravování a odstraňovat své zlozvyky a závislosti. Choďte cvičit. Navíc pokud půjdete příkladem, rodinní příslušníci vás v brzké době dobrovolně napodobí.

Střelec

Konstelace planet a postavení úplňkové Luny ovlivní oblasti plnění vašich přání a může vám dopomoci k úspěchům a životnímu posunu. Nebojte se a bojujte! Chce to jen trochu odhodlání a víru, že vše půjde, i když třeba s menšími překážkami.

Kozoroh

V pracovních aktivitách, ale i v oblastech osobního růstu bude dělat neplechu dnešní Úplněk v Beranu. Srovnejte si to, co od života očekáváte, kam jdete a to, co chcete. Udělejte si jasno a až potom se vydejte vstříc svým dnešním plánům a vše klapne na výbornou.

Vodnář

Mars v Beranu bude stále ovlivňovat oblast vašich financí a majetku, který sdílíte s další osobou. Bude mít vliv i na sexualitu a peníze. Zatímco jindy byste se jako první věnovali tomu prvnímu na seznamu, dnes dáte přednost raději penězům a sex počká.

Ryby

První den nového měsíce vás vesmír postrkuje k řešení vtahů a nejrůznějších ujednání, patří sem i dohody či podpisy. Zvláště dnes pak bude třeba opatrnosti při dojednávání jakékoliv spolupráce, týkající se budoucího provozu. Nezavazujte se, k čemu nechcete!