Horoskop na neděli 19. července: Zachovejte chladnou hlavu!

Beran

Hlavní investice se týkají dle vašeho přání volnočasových aktivit a zábavy. Podstatnou roli ve sféře vašeho rodinného života sehrávají nyní vaše děti. Toužíte po radostných prožitcích ve volném čase a od ratolestí se toho můžete spoustu naučit.

Býk

Už od ranních hodin zaznamenáváte, že se stáváte více přitažliví pro svoje okolí. Odpoledne se dostává navíc vaše vládkyně Venuše do střetu s Marsem, takže to může vypadat, jako když se mávne červeným šátkem v aréně. A býků bude ještě k tomu více.

Blíženci

Hvězdy netají, že rodinné záležitosti vyžadují větší soustředění, protože by mohly přinést nechtěné problémy. Poněkud nejasné záležitosti mohou kolem poloviny dne nastat ohledně vaší matky, dcery nebo tchyně. Důležité bude mít čistou hlavu a nejančit.

Rak

Moudrý Merkur ve znamení Raka vás svádí k různým analýzám a vynalézavosti. Nad mnohými otázkami se teď zamýšlíte s větší odpovědností a rozvahou, což je jedině pro váš prospěch. Nebojte se proto vylepšit doma některé věci, které jste doposud odkládali.

Lev

K rodinným příslušníkům a domácím záležitostem máte hřejivý postoj, což ostatní přijímají s láskou. Koneckonců jste chráněnci Slunce v Raku a vyzařovat radost je vaším posláním! Hlavním titulkem vašeho rodinného románu jsou společné aktivity.

Panna

Venuše ve Lvu je dnes zasažena Marsovským plamenem a nedorozumění a stres rostou jako houby po dešti. Vy a vaši milovaní se musíte více snažit, abyste překlenuli své rozdíly, vidíte věci z opačných úhlů a ani jeden z vás nemá stoprocentní pravdu v ničem.

Váhy

Jste rádi v obraze a ostatní cítí, že vás jejich slova zajímají. A jak to s vámi, nakažlivými diskutéry, vypadá po praktické stránce? Do nějakých větších zásahů v domácnosti se nehrnete, takže renovace nebo dokonce stavební práce zůstávají u ledu.

Štír

Hvězdy radí, že pro investice jsou nejvhodnější hodiny kolem podvečera. Každopádně byste si však měli udělat čas i pro odpočinek v rodinném kruhu. Pokud máte naplánovanou dovolenou na tišším, klidném místě, je to nejlepší rozhodnutí dnešního dne.

Střelec

S dětmi máte schopnost skvělého uvolnění a vaše energie dostává kýžený prostor. Chtějí co nejvíc dobrodružství a pořádně veselé aktivity. To je voda na váš mlýn! Rovněž se sourozenci si teď hodně rozumíte a je pravděpodobné, že spolu podniknete cestu.

Kozoroh

V rodině panují v tomto období velmi hezké vztahy, neboť váš totožný náboj nedává šanci rozladěním ani roztržkám. Se svými nejbližšími máte podobné zájmy a jak jedna, tak i druhá strana preferujete pocit jistoty, že se můžete na sebe spolehnout.

Vodnář

V rodině panuje množství drobných problémů, které mohou nakonec vyústit v hodně emoční konflikt. Merkur ve znamení Raka přináší četná nedorozumění s nejbližšími, vzájemnou kritiku, a především vaši zvýšenou nepraktičnost k různému řešení.

Ryby

Jakmile pozorujete, že není některý z vašich nejbližších ve své kůži, okamžitě jste schopni se do něho vcítit a pečovat o něho jako v bavlnce. S protějškem je situace trochu složitější, a to až do večerních hodin, kdy k sobě najdete snáze cestu.