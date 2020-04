Horoskop na sobotu 11. dubna: Nadchne vás velikonoční atmosféra

Zmocní se vás atmosféra Velikonoc a vaší denní náplní bude realizace tématické výzdoby, pletení pomlázek a možná i pečení mazanců a beránků. Většina znamení také zaznamená příval nové, svěží energie. Využijte ji na vše, co vám dělá radost.

Beran

Kdo by chtěl trávit Bílou sobotu jinak než malováním vajíček a pletením pomlázek? Vy tedy určitě ne, veselí Berani! Jedinou výjimkou budou ti z vás, kteří se rozhodli pro první jarní výlet do zahraničí a poznávání velikonočních tradic jiných zemí.

Býk

Velikonoce už prožíváte naplno a máte-li děti, asi se nezastavíte. Akční Býci jsou přece nejlepší výrobci těch zaručeně správných domácích pomlázek. Přesto poslouchejte i své instinkty a neplňte jen povinnosti. Odpočívejte a užívejte si přírodu.

Blíženci

Bílou sobotu naši předci trávili výrobou pomlázek a malováním vajíček. I když se dnes dá obojí snadno koupit, máte-li děti, budete si chtít tradice užít naplno. Není nad cestu do přírody s pořádným nožem na řezání proutí a míchání barev na kraslice.

Rak

Ovládne vás touha po vzdělání. Ještě nemáte řidičský průkaz? Vaše jazykové znalosti trpí velkými nedostatky? Nebo vás zajímá úplně nový obor? I když je volno, vše na co kouknete, vám bude připomínat, že nikdy není pozdě se něco naučit. Opravdu není!

Lev

Mnozí z vás jsou dnes už na chatách, ale co vy ve městě? Ani vám se nechce zůstávat doma a vyrazíte na výlet. Máte-li děti, nezapomeňte jim cestou vyprávět o tradicích týkajících se Velikonoc. Je třeba, aby si děti uvědomily historické souvislosti svého volna.

Panna

Jste ve svém živlu! Jako dobrý domácí skřítek organizujete domácí práce a sváteční přípravy. Máte-li děti, neúnavně je zaškolujete v lidových tradicích a vymýšlíte další program. Za to všechno toužíte po uznání, ale co když nepřijde? Nesmutněte.

Váhy

Probudili jste se do krásného jarního dne. Naši předci o Bílé sobotě končili s půstem a začínali péct beránky a mazance. Stále však jedli střídmě a odlehčit jídelníček byste měli i vy. Čerstvé bylinky, čaje a zelenina prospějí nejen tělu, ale i duši.

Štír

Dnes už jste to opět vy! Stres z práce je dávno zapomenut a vy jste opět plni elánu a energie, bez pochmurných myšlenek. Jen ta vaše prostořekost! Snažte se myslet, než otevřete ústa. Nechcete se nikoho dotknout, ale z nepozornosti se to může stát.





Střelec

Sluníčko a jarní atmosféra vás lákají ven. Česko oplývá tolika neuvěřitelnými krásami, tak proč byste se nemohli vydat za nimi? Turistická sezóna sice právě začíná, ale je potřeba zvážit rizika cestování s ohledem na stávající situaci v krajině.

Kozoroh

Dlouhé volno není to, o čem byste snili. I když se vám teď daří téměř ve všem na světě, zrovna v rodinných vztazích to trošku skřípe. Všem členům rodiny se nemusí líbit vaše domácí plány a také klesá vitalita. Raději se snažte co nejvíce odpočívat.

Vodnář

Probudili jste se dnes jako po očistě. Vaše zklidnění pomohlo zahnat Merkura s Marsem a vy zase můžete být sami sebou. Jen jste trochu citlivější, takže běžné velikonoční tradice, jako je malování vajíček nebo pletení pomlázky, vás dojímají k slzám.

Ryby

Jste prodchnuti láskou a touhou pomáhat každému na potkání. Vaši blízcí se vám mohou s čímkoli svěřit a pro všechny máte pochopení. V domácím království vládne pohoda, krása a vkus. Tradiční beránek a moderní pojetí kraslic se vám krásně doplňují.