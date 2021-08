Horoskop na sobotu 28. srpna: Planety si dnes pohrají s vaší energií

Beran

V lásce budete dnes až příliš ostražití, máte tendence udržovat si od milých příbuzných zbytečně velký odstup. To by se vám ale nemuselo vyplatit, vaši blízcí by mohli pojmout podezření, že už vám na nich nezáleží. Něco s tím dělejte, než bude pozdě.

Býk

Ze všeho nejvíc dnes zatoužíte po rutině a klidu. Udělejte si příjemný den a zorganizujte si ho podle svého. Aktivním odpočinkem nic nezkazíte a rodina bude ráda, když se odpoutáte od pracovních starostí. Také s vámi ráda vyrazí na nějaký výlet.

Blíženci

Dnes vám bude maximálně vyhovovat pohyb v kruhu vašich nejbližších. Na nikoho jiného nemáte náladu, proto odmítnete pozvání přátel k setkání. Raději se budete věnovat své rodině a splníte jim všechna přání, která jim uvidíte na očích.

Rak

Zatoužíte po tom, strávit celou sobotu pouze s partnerem. To se vám nakonec podaří zrealizovat, ale až budete spolu, budete jen mlčet. To vám ale vůbec nevadí, rozumíte si i beze slov. A navíc, kdo by mluvil, když se čas promění v erotické chvíle.

Lev

Využijte volného víkendu a klidnějšího ovzduší v rodině a někam odjeďte. Úplně postačí, když se vydáte třeba na chalupu, kde se dáte báječně dohromady. Pokud vlastní chatu nemáte, požádejte nějakého příbuzného o zapůjčení. Jistě vám rád vyhoví.

Panna

Slunce ve vašem znamení vám dnes dodává energii, ale postavení Luny vám ji zase odebírá. Chvíli budete mít pocit, že byste mohli skály lámat, další chvíli zase budete unavení. Rozhodnete se proto nepřeceňovat síly a den strávíte s pěknou knížkou.

Váhy

Sobotní cestu vám protne někdo, kdo pro vás bude nesmírně eroticky přitažlivý. Zatoužíte proto po sexuálním zážitku bez jakýchkoliv citových investic. Nejste si ale úplně jistí, zda byste neranili svého partnera. Vše si raději dopředu pořádně promyslete.

Štír

Zadaní jedinci se dnes svěří svému protějšku se svými tužbami. Váš partner je pozorně vyslechne a většinu z nich postupně splní. Nezadaní, pokud o někom sníte, řekněte mu to. Dnešní den vám přeje, tak nepromarněte jedinečnou šanci.

Střelec

Ve vašich vztazích se objeví nové možnosti, které vás mohou posunout jiným směrem, než jste předpokládali. Čeká vás zajímavý rozhovor s vaším protějškem, za který budete velmi vděční, protože se dozvíte něco, o čem jste neměli absolutně žádné tušení.

Kozoroh

Sobota je ideální den pro uspořádání majetkových poměrů v rodině. Všem musí být na první pohled naprosto jasné, co komu patří. Vaše píle v budoucnu prospěje všem členům rodiny i vzájemným vztahům. Není totiž nic horšího než zbytečné hádky o majetek.

Vodnář

I když se vám to zdá neuvěřitelné, opačnému pohlaví na vás přijde nejvíce erotický váš mozek. Vaše myšlenky, které vypustíte z úst, způsobují hotovou smršť a u vás se tvoří zástupy obdivovatelů. Budete si připadat nesmírně sexy, sebevědomí stoupne.

Ryby

Dnes se nebudete držet na uzdě a dáte volný průchod svým vášním. Vaše okolí bude mít různé reakce. Některým se to bude líbit, jiní nad vámi budou ohrnovat nos. Možná byste měli začít myslet na následky svého chování, abyste si nějak neublížili.