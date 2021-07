Horoskop na středu 28. července: Můžete očekávat kariérní postup!

Beran

Merkur dnes vstupuje do Lva a vám se bude dařit zejména v pracovní oblasti. Některé práce ukončíte za podpory přátel či kolegů, kteří ve vás uvidí vaše lepší já. Ideálně se také pokuste komunikovat na všech úrovních se všemi lidmi, které máte rádi.

Býk

Rýsují se mnohá nedorozumění v mezilidských vztazích. Zejména v partnerství může docházet k odcizení. Častěji nastane tichá domácnost, ve které nebude k dýchání. Rozhodně neřešte nastalou situaci křikem a gejzíry výčitek. Jenom čas vše spraví.

Blíženci

V oblasti lásky se umíte velice dobře naladit na partnerovo nitro. Ten by měl ocenit především váš zájem. Empatie, s jakou se vciťujete do jeho starostí a zážitků, je nevšední. Budete si mít stále o čem povídat. Ideální je rozvíjet vztah co nejupřímněji.

Rak

Potřebujete hodně trpělivosti, abyste si udrželi duševní klid. Neklid vás bude ponoukat totiž k chování, které vyvolává nedorozumění, urážky a křivdy. Je třeba si uvědomit, že mnohé partnerské rozdílnosti nyní nelze změnit. Obrňte se trpělivostí.

Lev

Vlivem přesunu Merkura do vašeho znamení vám práce půjde od ruky pěkně po celý den. Půjde o vzestupnou tendenci ve všech směrech, kterým se kariérně věnujete. Stihnete mnohé a často přirozeně bez velkých příprav, takže vám zbyde i čas na dobrou kávu s kolegy.

Panna

Vaše vnitřní talenty vyplynou na povrch. Umíte se dobře nabízet a jste celou svou duší pohrouženi do témat, která souvisejí s prací. Zajímají vás i názory a zkušenosti kolegů. Nadřízeným říkáte vše bez obalu, mají vás za to rádi. Mluvíte slušně a k věci.

Váhy

Všichni vám obecně půjdou ještě více na ruku. Budete se divit, kolik lidí o vašich výkonech ví a žádají právě vás. Bude třeba začít více organizovat svůj pracovní čas. Neodříkejte ale nic zajímavého. V osobním životě vám nic momentálně neuteče.

Štír

V rodině panuje hodně názorů na vaši práci. Vy se ale chováte, jako by se nechumelilo a dál si děláte poctivě své. Členové rodiny nevědí, jestli si z nich děláte legraci, nebo je berete jenom na lehkou váhu, každopádně si nakonec získáte respekt.

Střelec

Vlivem retrográdního Jupitera i Saturnu bude doma problém s přetlakem, stejně jako ve vašem vztahu. Musíte začít jednat více na rovinu. Ostatně, když chcete, umíte se obnažit naprosto zcela. Alespoň partner uvidí, že si nevymýšlíte výmluvy a umíte říci, co opravdu cítíte.

Kozoroh

Poklesne vám nálada a mezi vámi a partnerem se vzájemné pochopení přehoupne do minusových položek. Jestliže se vám chce být o samotě, rozhodně se nenuťte do společných aktivit, vzešla by z toho křeč a partner by nevěděl, jak se na vás nakonec tvářit.

Vodnář

Bude nutné obrnit se trpělivostí. Ta sice přináší růže, ale senzibilního porozumění se nyní nedočkáte. Potřebujete se věnovat sami sobě a najít si tak skrze duševní práci oporu, která vám bude pomáhat v podobně náročných dnech jako je ten dnešní.

Ryby

Partner vás nakonec nezklame a ukáže se, že spolu ještě dovedete komunikovat, aniž by lítaly talíře vzduchem. Veškeré nepříznivé partnerské chyby využijete k ponaučení se. A ani jeden z vás nebude navíc mít chuť toho druhého vodit za nos nebo provokovat.