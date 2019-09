Houbaři nosí plné košíky, ta pravá sezóna ale ještě nezačala!

I když houbaři už z lesa nosí plné košíky hub, podle mykologů ta pravá sezóna stále ještě nezačala. Jihočeský štáb TV Nova se to rozhodl to vyzkoušet. Podívejte se, jak dopadl, když do lesa vyrazil i s kamerou.

Internet začínají zaplavovat fotografie houbařských úlovků. Krásné dva hřiby prý houbař našel během pěti minut v jižních Čechách, a tak i reportérka nadšeně vyrazila do lesa. S vášnivou houbařkou Veronikou vybraly místo nedaleko Písku a uzavřely sázku o to, která za půl hodiny přinese víc hub.

"Půlhodina mi přijde nekonečná. Hlavně proto, že na rozdíl od kolegyně zůstává můj košík absolutně prázdný," stěžovala si reportérka Michaela Klárová. "Sice to není žádná sláva, ale aspoň nějakou houbu jsem našla," prohlásila kamarádka Veronika. Na bramboračku to prý stačí.

Na první pohled to vypadá, že houbu aby v lese pohledal. I přesto se ale někteří houbaři vracejí s plnými košíky. "Teď to trochu polevilo, aby se houby nadechly. V lese je to spíš o hledání, než že by rostly na každém kroku," popsal mykolog.

Jsou ale i lokality, kam by houbaře asi nenapadlo vyrazit - třeba do Českokrumlovské zámecké zahrady. Kupodivu tam v posekaném zámeckém parku vyrašilo velké množství hříbků. Pravá houbařská sezóna, která startuje každoročně v září, nás prý ale teprve čeká. Vše záleží na počasí. Podle meteorologů by mělo houbám v příštích dnech nahrávat.