Hrady a zámky české turisty netáhnou. Chybí zájezdy ze zahraničí

Na Svojanově visí obraz stařeny se zavřenýma očima, která je prý měla ještě nedávno otevřené. I kvůli dětskému pláči z lesa se hrad řadí mezi nejstrašidelnější české památky. Ale ani to návštěvníky letos netáhne.

Oproti loňskému červnu sem zatím přišla jen pětina turistů, kastelán se návštěvníky snaží nalákat na novou výstavu upírů a historických osobností, jejichž život provázely masové vraždy.

Dozvíte se, že nejen Čachtická paní se koupala v lidské krvi. Dělala to prý i česká šlechtična Kateřina z Komárova. "Jezdily školní výpravy, výlety, kluby důchodců. To je zrušeno a přebukováno," popsal situaci Petr Kučera, majitel zámku Nové Hrady.

Někde se pro změnu turisty snaží nalákat na deset druhů zahrad, včetně francouzské nebo anglické. "Jsou opatrnější a v tom interiéru se necítí komfortně," popisuje správce zámku. Na turisty byli venku připravení, místo toho teď počítají ztráty.

"My jsme dovezli 50 tisíc cibulí z Holandska, neviděli to, bylo zavřeno, tak teď pokvetou růže," tvrdí správce. Aby hektary zeleně udrželi ve formě, musejí sáhnout do rezerv.

Litomyšlský zámek hlásí 40procentní propad na tržbách. "Budeme šetřit na nákupech nového vybavení třeba pro zahradníky," říká kastelánka zámku Litomyšl Zdeňka Kalová. Na nádvořích a chodbách to vypadá jako mimo hlavní sezónu.

"Tohle si doporučuju každému užít. Se uvolnil koronavirus, tak jsme si chtěli vyjet na výlet. Myslím, že jsme byli v izolaci dost dlouho," vyjádřili se pro TV Nova návštěvníci.

Zámek je na seznamu UNESCO a chlubí se třeba dřevěným divadlem z roku 1798. Jde o evropskou raritu, kterou sem jezdili obdivovat hlavně cizinci. Jenže cizí jazyky se teď u kasy neozývají. Zahraniční turisté přitom do rozpočtu přinášeli na vstupném pětinu příjmů.

