Hvězda Ulice se bojí o milované divadlo: "Budeme bojovat!" hlásí

"Nesouhlas s odvoláním jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o., pana Jana Krafky, s žádostí o ponechání Jana Krafky v pozici jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o." Tak zní začátek petice, kterou vydali zaměstnanci Městského divadla Kladno.

Skrze petici chtějí vyjádřit nesouhlas s postupem vedení Statutárního města Kladna. Mezi zaměstnanci je také Anežka Rusevová, která patří mezi oblíbené herečky seriálu TV Nova Ulice. Ztvárňuje postavu Venduly Maříkové. "Jsem zklamaná, je to moje první angažmá. Z divadla mě oslovili před čtyřmi lety, v té době jsem začala hrát i v Ulici. Byla to pro mě obrovská příležitost," vzpomínala herečka na své začátky u divadelního souboru. Podle ní chce město divadlo postupně zlikvidovat.

Zaměstnanci se totiž domnívají, že krok města byl pouze politický tah. "Město zdůvodňuje odvolání jednatele divadla nepravdivými a zavádějícími údaji. Uváděné ekonomické důvody (špatné hospodaření společnosti, domnělé snižování mezd atd.) pak mají tento tah ospravedlnit před veřejností a před obyvateli města Kladna. Divadlo hospodařilo a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem řádně schváleným zastupitelstvem města," napsali v tiskové zprávě.

Dodali také, že vedení města uvádí jako další důvod k odvolání jednatele snižování mezd a odměn. "Tato informace je však nepravdivá. Bývalý jednatel svým podřízeným mzdy nesnižoval a standardní odměny jim byly vypláceny. Definitivní rozhodnutí o odvolání Jana Krafky, které padlo 1. 7. v rámci zasedání Rady města, nebylo jemu samému oficiálně oznámeno. Načasování tohoto kroku v době začínajících divadelních prázdnin považujeme za netransparentní, překotné a nesystémové," dodali zaměstnanci.

Do funkce jednatele divadla nastoupila Irena Žantovská. "Po Krafkovi instituci převzal primátor a uvrhl ji do chaosu. Nebyly dořešené třeba ani smluvní věci. Poté vypsali řízení, kam se jako jediná přihlásila paní Žantovská. Nikdo jiný se ani nemohl přihlásit, připravit se na to, ani se o tom nemohl dozvědět. Výběrové řízení tak neuznáváme," vysvětlil pro TN.cz umělecký šéf divadla Jaroslav Slánský.

Rusevová a její kolegové šli po odvolání jednatele Krafky na začátku července k radnici města. "Dnes jsme strávili dvě hodiny před radnicí diskuzí s panem primátorem města Kladno, je to strašný hnus. Ti lidé vlastně ani netuší, co tímto svým krokem činí. Nemají ani plán, ani koncept, co chtějí udělat a opakovaně nám lžou do očí. Na naše otázky nám ve většině případů ani nebyli schopni odpovědět. Odvolání Jana Krafky může vést k rozpadnutí našeho souboru," vysvětlila tehdy Rusevová na svém facebooku.

S ní souhlasí také Slánský. Podle něho odvoláním Krafky město ohrozilo také novou sezónu. Bývalý jednatel hrál i v několika divadelních představeních. Podle něho se rozpadá umělecký směr divadla. Jeho budoucnost je tedy v ohrožení.

"Doufáme, že diváci uvidí plánovaná představení. Situace je ale tak zoufalá, že může dojít k jejich zrušení. Do 11. září jsme vyhlásili stávkovou pohotovost. Pokud k ničemu nedojde, půjdeme do stávky," řekl Krafka s tím, že by neradi do situace zatáhli i diváky.

Dokonce se objevily i informace, že kvůli současnému stavu divadla, někteří zaměstnanci podají výpověď. Město s nimi prý také odmítá o situaci mluvit. "Nechtějí nic změnit, ani s námi o tom nejednají. Žádná jednání kromě oznámení o nové jednatelce neproběhla," dodal Slánský.

Pro všechny v divadle je situace velmi emotivní a doufají, že vše nakonec dobře dopadne. "Lidé jako Krafka a Slánský divadlo dělají s láskou, dělají to pro lidi, pro Kladeňáky. Budeme bojovat dál," dodala odhodlaně Rusevová.

Město Kladno na svém webu v tiskové zprávě uvedlo, že po celou dobu hraje s otevřenými kartami. Dále se snaží také o otevřený dialog a s jednatelkou Žantovskou je velmi spokojeno.

"Jsem ráda, že má jednatelka možnost zaměstnancům postupně vysvětlovat některé nepravdy, které se v posledních dnech kolem jejího jmenování objevily, dát jim jistotu, že jde skutečně o prostou výměnu vedoucího pracovníka, který přichází sám a nepřivádí si s sebou vlastní tým," vysvětlila členka dozorčí rady společnosti Divadla Kladno Petra Melčová.

A co se týče výběrového řízení, podle města se do něj bohužel nikdo jiný nepřihlásil. "Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se do výběrového řízení přihlásilo více kandidátů, protože konkurence vytváří zdravé prostředí a vyhnuli bychom se tak nesmyslným spekulacím o tom, že o kandidátce bylo předem rozhodnuto," uvedl v tiskové zprávě primátor Kladna Dan Jiránek.