Inspektoři odhalili nebezpečné nabíječky! Můžou i zabíjet

Nabíječku, která může majitele telefonu i zabít, odhalili pracovníci České obchodní inspekce. Jde o cestovní nabíječku Premium Caliber PW-3IT původem z Číny. Nařídili okamžité stažení výrobku z trhu a varovali před nimi i kolegy v ostatních evropských zemích.

"Tento produkt vykazuje vysoké riziko nebezpečnosti, jelikož při používání může dojít vlivem nedostatečné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku k průrazu této izolace. Nebezpečné napětí 230V z primární části se může objevit na USB konektoru sekundární části. Pokud se uživatel dotkne tohoto konektoru při nabíječce zasunuté v zásuvce, může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu," varuje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Stejné varování vydala inspekce také v pátek pro nabíječku Mobile Phone Charger 14 in 1, 5G/6G, opět vyrobenou v Číně. I u ní hrozilo, že proud prorazí nedostatečnou izolaci a i na USB konektoru, který se zasouvá do telefonu, se objeví 230V.

Na nebezpečí při nabíjení mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení, upozornili také moravskoslezští hasiči. Nabádají, aby lidé byli opatrní při nabíjení lithiových akumulátorů.

"Jsou náchylné na správnost nabíjení a na bezvadný stav. I při mírném přebíjení či podbíjení, případně při mechanickém poškození obalu, může dojít při nabíjení ke vzniku požáru, roztržení akumulátoru a k ohrožení přítomných osob a případně ke vzniku velkých materiálních škod," napsali hasiči.

Vloni v dubnu shořel ve Vraclavi na Orlickoústecku umělecký ateliér. S požárem bojovalo osm jednotek hasičů, oheň způsobil téměř pětimilionovou škodu. Hořet začalo na stole majitele domu, na něm v tu chvíli ležel notebook připojený k nabíječce.

V domě byla uskladněna umělecká díla ze dřeva a keramiky a také 2 000 obrazů. Jen na nich vyčíslili hasiči škodu na 1,7 milionu korun. Celkem se vyšplhala na 4,5 milionu.



Hasiči nabádají, aby před zahájením nabíjení uživatelé vždy baterii a nabíječku zkontrolovali, jestli něco z toho není mechanicky poškozeno. Lidé by měli používat jen originální nabíječky a neměli by je nechávat bez dozoru. Když odcházejí z domu, měli by ji vždy odpojit ze zásuvky.