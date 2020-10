Ivana po koronaviru u Gottova hrobu: Dojemný vzkaz vdovy fanouškům

Ivaně Gottové zpřeházela karanténa plány. Odsunout musela slavnostní premiéru dokumentu Karel i návštěvu Mistrova hrobu. Fanoušci ho minulý čtvrtek, v den výročí zpěvákovy smrti, obsypali svíčkami i květinami.

V pondělí už se na místo posledního odpočinku věčného Slavíka mohla vdova podívat osobně. "Moje první cesta po izolaci. Vytvořili jste Kájovi doslova květinový ráj. Děkuji vám, že vzpomínáte se mnou," vzkázala manželovým příznivcům dojatá Gottová na facebooku.

Gottová na manžela vzpomínala minulý týden alespoň na dálku. "Dnes je to rok! A není den, abych na Karla nemyslela…" psala rovněž na sociální síti.



"Poté, co manželovi, a tím i celé naší rodině, na konci roku 2017 znovu vstoupila do života vážná nemoc, byl si plně vědom toho, jak omezené množství času mu na tomto světě zbývá. Naučili jsme se společně radovat z každého dalšího dne, žít pouze a jenom přítomností. Zároveň jsme do této přítomnosti přizvali i minulost. Manžel se rozhodl, že chce, aby zde po něm zůstalo něco víc než písně. Dárek pro jeho věrné fanoušky. Obraz jeho životní cesty. Kniha, ale také film," popsala cestu, která vedla ke vzniku dokumentu.

Ten se začne v kinech promítat ve čtvrtek 15. října, natočila ho režisérka Olga Špátová.

Karel Gott zemřel 1. října 2019 po dlouhodobých zdravotních problémech. Zpěvák bojoval s akutní leukemií. Lidé se s ním mohli rozloučit na pražském Žofíně i před svatovítskou katedrálou na Pražském hradě, kde proběhla zádušní mše.