Jakeš skončil na narozeniny v LDN! Komunistického papaláše trápí zdraví

Milouš Jakeš měl sice v pondělí 12. srpna v klidu slavit 97. narozeniny, musel ale místo toho do nemocnice. V léčebně dlouhodobě nemocných nakonec zůstal až do druhého dne. Co bylo důvodem jeho náhlé hospitalizace, ale doteď není jasné.

"Nikdo vám dneska nic neřekne. To znamená, že žádné vyjádření dneska mít nebudete," tvrdila ve středu městská nemocnice v Roztokách u Prahy. Jakeš přitom nemá zdravotní problémy poprvé. Před několika měsíci se léčil se zápalem plic, v únoru 2017 ho zase na přechodu srazilo auto. Výsledkem byly modřiny a šrámy v obličeji. Přijet pro něj musela i sanitka.

"Pacientova zranění nebyla nikterak vážná. Jednalo se o poranění obličeje, která mu záchranáři ošetřili," prozradil tehdy mluvčí záchranky Dominik Horn. Bývalý komunistický papaláš se na veřejnosti pravidelně ukazuje 1. máje na oslavách svátku práce pořádaných KSČM. Ty se vždy konají na holešovickém výstavišti.

Lidé si Jakeše pamatují i z tajně pořízených nahrávek z léta roku 1989. Bývalý tajemník se v projevu pronášeném spatra neobratně vyjadřoval k petici Několik vět a snažil se odvrátit blížící se pád režimu. "No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další ne 600, milión, dva miliony berou, Jandové a jiní, každý rok," prohlašoval plameně Jakeš.

Záznam odhalující hlubokou krizi komunismu se tehdy rychle šířil veřejností, nakonec přispěl i k pádu totality.